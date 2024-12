Neymar e Bruna Biancardi escolhem madrinha da segunda filha

“Memórias de um dia muito especial. Dia de saber que nossa família vai receber mais uma menininha para preencher nossos dias. E dia em que recebi um presente para a vida toda: ser madrinha dessa pequena. (…) Bru e NJ, obrigada por confiarem em mim e no meu cuidado com as meninas. Sempre estarei presente, dando todo o amor, colo, orientação, carinho e segurança desse mundo para elas”, postou a irmã de Bruna.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram

O convite reforça o momento família de Neymar e a busca por deixar para trás qualquer tipo de polêmica. Isso porque Bianca já fez críticas públicas a Neymar sobre as traições feitas por ele no relacionamento com Bruna. A situação ocorreu em 2023.

Neymar será pai pela quarta vez

De acordo com fontes do gshow, a gravidez de Bruna Biancardi teve sua revelação aos amigos e familiares durante a festa de 1 ano de Mavie, na mansão do craque em Mangaratiba, em novembro. Porém, o anúncio geral ocorreu no Natal, após o terceiro mês de gestação da influenciadora.

Com a chegada de uma nova herdeira, Neymar aumentará para quatro o número de filhos. Além de Mavie, de 1 ano, com a própria Bruna, o jogador já é pai de Davi Lucca (com Carol Dantas), de 13 anos, e de Helena, de 6 meses (com a modelo Amanda Kimberlly).

