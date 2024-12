Memorial de Ayrton Senna é vandalizado em Ímola, na Itália

O memorial dedicado ao piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna, em Ímola, na Itália, foi vandalizado duas vezes em dezembro, de acordo com o site Formula Passion. O veículo relatou que o primeiro ataque aconteceu no dia 19 de dezembro e o segundo na noite de Natal. A estátua de Senna não foi danificada, mas bandeiras e outros objetos deixados como recordação foram queimados.

Segundo o site, jovens invadiram o local durante a noite e vandalizaram o memorial. O Formula Passion informou ainda que, de acordo com as investigações, os atos não tem uma motivação específica. O município de Ímola divulgou uma nota repudiando os ataques.

"A administração municipal condena os danos causados aos objetos deixados no memorial de Ayrton Senna, que representam um importante patrimônio da cidade. A nota destaca o amor, o carinho e o respeito com que o campeão é lembrado, além da profunda ligação de Imola com sua memória", disse a nota.

A homenagem a Senna foi feita após o piloto perder a vida no circuito italiano em 1º de maio de 1994. A estátua está localizada perto da curva Tamburello, onde ocorreu o acidente fatal do brasileiro. No dia em que o acidente completou 30 anos, em 2024, milhares de pessoas se reuniram no local e foi realizado um minuto de silêncio.