Com saída confirmada do Botafogo, Artur Jorge esconde seu futuro

O técnico Artur Jorge marcou seu nome na história do Botafogo ao comandar a equipe na conquista da inédita Libertadores e do Brasileirão, título que o clube não conquistava há 29 anos. Apesar disso, seu contrato não foi renovado, e ele deixará o Glorioso ao final da temporada de 2024.

Seu provável destino deve ser o futebol do Qatar. Contudo, em entrevista realizada nesta terça-feira (31), o treinador português evitou revelar o futuro e afirmou ter recebido sondagens do futebol brasileiro, europeu e do Oriente Médio.

“É uma valorização que precisa ser reconhecida. Atualmente, tivemos algumas abordagens, e isso não começou apenas na parte final do campeonato. Desde a semifinal contra o Peñarol, iniciamos contatos sobre possibilidades e equipes interessadas na minha posição. Recebemos sondagens de equipes brasileiras, portuguesas e do Oriente Médio”, revelou Artur Jorge.

Quanto ao Botafogo, tanto Artur Jorge quanto sua equipe consideram que o clube deveria ter reconhecido mais seu trabalho, especialmente após a brilhante temporada com títulos.

Botafogo segue buscando um novo técnico para 2025

“A valorização dos resultados e do bom trabalho fortalece e destaca todos os profissionais. Basta observar que jogadores do Botafogo, após uma temporada incrível, estão sendo cobiçados e transferidos para outras equipes. Nosso diretor esportivo também deixou o clube e foi para o Santos, graças ao trabalho realizado conosco. Portanto, o treinador também merece esse reconhecimento”, concluiu Artur Jorge em entrevista ao portal ge.

Enquanto isso, a diretoria do Botafogo segue em busca de um novo técnico. O principal nome especulado foi Sérgio Conceição, ex-Porto, mas ele acertou com o Milan, da Itália.

