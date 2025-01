Botafogo x Fast Club, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira, 2/1, terá início a 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e com o Botafogo em campo. O time carioca enfrentará, pelo Grupo 1, os amazonenses do Fast Clube. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), em Votuporanga, no Estádio Plínio Marin. Para o Botafogo, o sonho é que mesmo com um time sub-17, o time consiga boa vitória. E, assim, inicie a caminhada rumo a um título inédito. Afinal, o Glorioso jamais ganhou a competição. Sua melhor colocação foi na edição de 1971, quando ficou como vice-campeão, perdendo a decisão para o Fluminense nos pênaltis (após empate de 4 a 4 no tempo normal).

O grupo se completa com Votuporanguense x Floresta, que se enfrentam na preliminar, às 19h15. Mas vale lembrar que os dois primeiros de cada grupo avançam de fase.

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partida a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como chega o Botafogo

O Fogão vai jogar a Copinha como um franco-atirador. Afinal, entra com a base da garotada de 17 anos. Afinal, seu time sub-20 irá se juntar ao sub-23 para disputar os cinco primeiros jogos do Carioca. Aliás, a apresentação para o Cariocão, inclusive, é nesta quinta-feira. O treinador é exatamente o da categoria sub-17, Leonardo Ramos.

“Tivemos cinco dias de treino e um amistoso com o América para preparar e ajustar o time, e espero estrear bem contra o Fast”, disse Leonardo Ramos.

O estaques são o zagueiro Bernardo e o meia/atacante Cauã Zapellini.

“Nosso time sub-17 fez uma ótima temporada, treinamos bem nos últimos dias. Assim, nossa cabeça está boa para fazer um ótimo campeonato.” disse Zapelloni à Fogão TV.

Fast tem Zidany e Lineker, mas cuidado com Lacraia

O técnico Darlan Borges não confirmou oficialmente a escalação do Fast, que conta com Bode e Canela na defesa e tem o meio de campo com Zidany e Lineker. No ataque, Claudinho, Levy e Lacraia devem disputar uma vaga.

BOTAFOGO X FAST CLUB-AM

Data e horário: 2/1/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Plinio Marin, São Paulo (SP)

BOTAFOGO: Cristiano; Kauã, Kauê, Bernardo Valim e João Pedro; Josimar, Kaique Pereira e Cauã Zapellini; Kaiky Silva, Iago e Kauan Toledo. Técnico: Leonardo Ramos

FAST CLUB: Guilherme; Bode, Wanderson (Canela), Machado (Matheus) e Parazinho; Quiel, Zidany, Liniker e Naimerson; Claudinho, Levy (Lacraia). Técnico: Darlan Borges.

Árbitro: Juliano Alves

Auxiliares: Ricardo Busette e Giovanni Crescêncio

