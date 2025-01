Botafogo x Fast, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Botafogo e Fast Club, do Amazonas, se enfrentam nesta quinta-feira, 2/1, pela rodada de abertira da 55ª edição da Copa São Paulo de Juniores. O jogo às 21h30 será em Votuporanga, no Estádio Plínio Marin. O time carioca joga a competição com a base de sua equipe Sub-17, já que os principais jogadores do Sub-20 e Sub-23 iniciaram nesta quinta a pré temporada para a elite do Cariocão. Afinal, os jogadores do time principal estarão de férias esão eles (e até o treinador) que jogarão as primeiras partidas do estadual. Já o Fast éo único representamnte do Amazonas entre os 128 times da Copanha-2025.

Este jogo conta com a cobertura da Voz do Esporte. Nesta que é a primeira Jornada Esportiva de 2025 da equipe campeã do prêmio Aceesp, o comando e a narração ficam a cargo de Christopher Henrique.

A narração é de Christopher Henrique. Mas a cobertura da Voz do Esporte para este Botafogo x Fast Club terá as reportagens de Will Ferreira. Clique na arte acima a partir das 20h30 (de Brasília) e não perca nada da estreia do Glorioso e dos Amazonenses na Copinha.

