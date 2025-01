Vasco busca priorizar renovações de Léo Jardim e Vegetti

Vegetti cria identificação com o Vasco e deve permanecer no clube - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O goleiro Léo Jardim e o centroavante Vegetti estão nos planos do Vasco para o futuro. O Cruz-Maltino deseja melhorar o contrato dos jogadores, que possuem vínculo até o fim de 2025 com cláusulas de renovações automáticas até o fim de 2026. As informações são do “ge”.

O Vasco, aliás, fez uma proposta de mais quatro anos para Léo Jardim, no fim de dezembro. O goleiro, de 29 anos, foi titular em todos os 59 jogos disputados pela equipe na última temporada. O novo acordo prevê vínculo até o fim de 2028, com renovação até 2029 caso atue em 50% dos jogos em 2028.

Do outro lado, Vegetti, de 36 anos, foi o artilheiro do Vasco em 2024 com 23 gols. O centroavante argentino tem uma cláusula de renovação até o fim de 2026 caso jogue em 60% dos jogos em 2025, mas a diretoria vascaína ainda pretende melhorar o acordo.

Além deles, o Vasco também deseja renovar o contrato do atacante Rayan, de 18 anos. Com vínculo somente até o fim de 2025, o jogador poderia assinar de graça com qualquer clube a partir de julho do ano que se inicia.

Com dificuldades financeiras desde a saída da 777 Partners, o Vasco adota outra postura dentro do mercado. O clube, afinal, prioriza a permanência dos pilares e busca reforços pontuais até a chegada do novo investidor.

