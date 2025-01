Marcão destaca nova oportunidade de comandar o Fluminense

Auxiliar permanente no Fluminense, Marcão terá nova chance de comandar o time à beira do campo no início do Campeonato Carioca. O ídolo do clube vai ficar responsável por comandar os primeiros jogos da competição antes do técnico Mano Menezes assumir com o elenco principal. Ele afirmou estar empolgado com o início da temporada e com a responsabilidade.

“Muito empolgado e feliz com essa molecada que está subindo e vai nos ajudar, que vai representar o Fluminense neste início de Estadual. A gente vai trabalhar bastante para começar bem até o outro grupo retornar. Tenho certeza de que está todo mundo muito feliz e animado com essa oportunidade e reponsabilidade de representar essa grande camisa. Vamos fazer bons treinos para chegar bem nos jogos apesar do pouco tempo”, disse Marcão em reapresentação.

Marcão já assumiu o comando do Fluminense em várias oportunidades. A primeira foi em 2019, após a demissão de Fernando Diniz, e depois da queda de Oswaldo de Oliveira. Em 2020, voltou ao cargo após a saída de Odair Hellmann e ficou no comando por 14 partidas. Foram sete vitórias, quatro empates, três derrotas e a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Já em 2021, entrou após a demissão de Roger Machado e ficou no comando por 25 jogos, com 11 vitórias, quatro empates e 10 derrotas. Também se classificou para a Libertadores.

Em 2024, Marcão, aliás, comandou o Fluminense sem seu elenco principal no início do Carioca por quatro jogos, tendo três vitórias. Em junho, ele, afinal, assumiu novamente após demissão de Fernando Diniz. Ao todo, ele acumula um aproveitamento superior a 50% no Tricolor das Laranjeiras.

Programação

Na última quinta-feira, o primeiro grupo de atletas, aliás, se reapresentou no CT Carlos Castilho para dar início aos trabalhos visando à estreia da equipe no Carioca. O elenco, composto em sua maioria por Moleques de Xerém, já está sendo comandado por Marcão. Nesta sexta-feira, o grupo, afinal, faz atividades de forma integral no CT Carlos Castilho.

Por fim, o segundo grupo, composto pelo técnico Mano Menezes e pelos atletas que disputaram o Campeonato Brasileiro até a última rodada, retorna no dia 8 de janeiro.

