Jogador denuncia agressão policial durante embarque em Roma

“No dia 25 de dezembro, fui vítima de brutalidade policial. Depois de embarcar no avião e ocupar meu lugar, um comissário me abordou sobre um suposto problema com meus documentos e me pediu para sair da aeronave. Confiante na validade dos meus documentos, perguntei-lhe calmamente que tipo de questão. A polícia acabou chamada, me algemaram e retiraram à força do avião. Já fora da aeronave, longe da vista das testemunhas, os policiais me jogaram violentamente no chão, me espancaram e um deles pressionou o joelho contra minha cabeça”, relatou Oméonga, antes de prosseguir:

“Fui então levado numa viatura da polícia, algemado como um criminoso, para o aeroporto (…) Em seguida, fui colocado em um quarto cinzento, sem comida nem água, e deixado em estado de total humilhação por várias horas. Ao ser libertado, soube que um policial havia apresentado queixa contra mim por ferimentos supostamente causados ??durante a prisão, apesar de eu estar algemado. Além disso, até hoje não recebi nenhuma justificativa para minha prisão. Como ser humano e pai, não posso tolerar qualquer forma de discriminação”.

Confira o momento da abordagem:

O jogador belga de origem congolesa Stéphane Oméonga denunciou nas suas redes sociais ter sido agredido pela polícia italiana e removido à força de um voo de Roma a Tel Aviv, onde mora atualmente. Ele é jogador do Bnei Sakhnin de Israel, mas já atuou no futebol italiano. pic.twitter.com/yjWJsaTb2N — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) January 3, 2025

Explicação da polícia sobre agressão policial ao jogador Oméonga

De acordo com a polícia de Roma, Oméonga estaria em uma ‘lista negra’ de Israel e estaria proibido de embarcar. Agentes da alfândega italiana (Polaria) atuaram de forma a intervir em relação a possível ameaça contra o país asiático.

Ao jornal DH Les Sports+, da Bélgica, o jogador afirmou que nunca teve qualquer problema quanto a documentação ou permissão para entrar em Israel. “Eles tentaram culpar o serviço de imigração israelense por me recusar a entrada (…) Entrei em contato com eles no dia seguinte e eles me disseram que não era verdade. Tenho uma autorização de trabalho válida, então posso ir”, afirmou o belga, que teria demorado a fazer a denúncia por estar abalado.