Em coletiva, Paulinho revela que pediu para voltar mais cedo ao Vasco

De volta às atividades no Vasco desde o fim do ano passado buscando recondicionamento físico, o volante Paulinho foi o primeiro a conceder entrevista coletiva em 2025. Nesta segunda-feira (6), dia em que o elenco principal se reapresentou para a pré-temporada, o jogador revelou à imprensa presente no local que se colocou à disposição da comissão técnica para atuar já nestas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Bom lembrar, aliás, que Paulinho perdeu praticamente toda a temporada 2024 por conta de uma lesão sofrida no joelho logo na quarta rodada do Campeonato Carioca, em janeiro. Ele só se recuperou do rompimento do ligamento anterior cruzado (LCA) e voltou a atuar em novembro.

LEIA MAIS: Jornalista faz lista polêmica com maiores clubes da América do Sul

“A expectativa tem que ser a melhor possível. Temos um grande ano aí pela frente, um ano que está se iniciando. Temos quatro competições pela frente. O nosso objetivo é sempre fazer um grande ano e é para isso que a gente está trabalhando. Eu particularmente pedi até para voltar cedo porque perdi a temporada passada toda. Só consegui jogar dois jogos entre 10, 20 minutos, mas é importante para eu ganhar ritmo. Estou um pouco sem ritmo pelo tempo que fiquei fora. Então pedi para voltar cedo, para poder ganhar forma o mais rápido possível”, revelou o jogador, que completou respondendo sobre a previsão de quanto tempo pode atuar.

“Minha previsão, eu não sei. Voltei no dia 27 (de dezembro), mas estou à disposição da equipe técnica. Se for da vontade deles, jogar 45, 60 (minutos), estou à disposição. E continuar treinando para estar pronto. Se precisar de mim, estarei presente”, afirmou.

Jogador fala sobre novo técnico do Vasco

Ele também respondeu pergunta sobre o novo técnico Fábio Carille, com quem teve o primeiro contato nesta segunda.

“Sobre o Carille, tivemos pouco contato, mas me parece um cara muito do bem, muito pé no chão. Com certeza está chegando para nos ajudar. E nós também vamos fazer tudo para ajudar ele. E que esse ano de 2025 seja um ano maravilhoso para todos nós”, afirmou.

Confira outros tópicos da entrevista de Paulinho

Mental após lesão grave

“Confesso que o mental está bem melhor. Ano passado confesso que estava com o mental um pouco conturbado pelo o que eu passei. A lesão de LCA é muito complicada, difícil. Os jogadores que já passaram por esse processo sabem o quanto é difícil. Exige muita coragem, sacrifício e resiliência. É uma lesão muito dolorosa. Eu sofri muito por ter sido ser a minha primeira lesão e logo a mais grave, nenhum jogador gosta de ter. Mas graças a Deus, estou recuperado, a cabeça já está boa. Como eu disse, é continuar me preparando, continuar treinando bem para que eu posso entrar o mais rápido possível em forma para eu poder ajudar o Vasco.”

Contrato? (encerra em dezembro de 2025)

“Sobre o contrato, não tiveram conversas ainda. Sei que na hora certa vai ter. Mas ainda, só o foco no trabalho”

Jogar com Coutinho

“Para mim é uma honra estar do lado do Coutinho. Falei para ele quando ele chegou, que sempre acompanhei o Coutinho a carreira toda. Inclusive quando ele jogava no Liverpool, falei para ele que eu não perdia um jogo dele. Às vezes a minha ficha nem cai que estou do lado dele ainda. Vai ser uma honra jogar ao lado dele. Já está sendo uma honra estar aqui ao lado dele. Falei para ele que a ficha nem caiu ainda. Coutinho é um grande craque, um ídolo para todos nós. A gente sabe que ele vem para nos ajudar e vou fazer de tudo também para poder ajudar o Coutinho.”

Carinho da torcida do Vasco

“Respeito o carinho que eles têm por mim. Eu me cobro muito. Sempre falo para a minha família: “a torcida do Vasco é diferente”. Ela me apoiou de uma forma incrível quando eu me lesionei, e eu fiquei com aquilo guardado porque foi o momento mais difícil da minha carreira. Foi um momento onde eu precisava de muito apoio e a torcida do Vasco estava ali, minha família estava ali. É o que eu disse, eu prometi que vou dar o meu melhor dentro de campo para tentar retribuir o carinho que eles têm por mim.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.