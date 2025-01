Em apresentação, Fábio Carille revela sobre grupo do Vasco: ‘Considero forte’

O técnico Fábio Carille foi apresentado oficialmente pelo Vasco na tarde desta terça-feira (7), segundo dia de trabalhos do elenco principal do Cruz-Maltino. Aos repórteres presentes no CT Moacyr Barbosa, ele falou sobre a chegada ao seu primeiro trabalho no futebol carioca e afirmou acreditar num elenco ‘forte’ do Vasco. Perguntado sobre o esquema que utilizará, Carille admitiu que ainda não o definiu.

“É a minha preferência (4-2-3-1), mas não está decidido ainda o que eu vou fazer. Começamos a trabalhar hoje, o grupo ainda está dividido. Não sou engessado. Eu tenho minhas preferências, mas eu não sou engessado. Eu sou muito de respeitar o que o elenco pode me dar para que eu possa tirar o melhor desses jogadores. Como eu falei ontem, antes do dia 23 eu vou voltar a falar com vocês para falar melhor desses jogadores do elenco do Vasco, de possíveis novos jogadores que podem chegar, para, aí sim, a gente definir uma fórmula, repetir bastante, e ter variações dentro dessa forma de jogar”, disse.

Posteriormente, o técnico revelou que sua preferência é pelo 4-2-3-1, tática que vem sendo utilizada num recorte recente do Vasco.

“É o que eu aprendi, o que eu conquistei bastante. No período como auxiliar também, como técnico. Também tive conquistas no 4-2-4 sem ter um pivô jogando, com dois meias por dentro. Fui me adaptando de acordo com as características de cada elenco. Se eu tivesse que montar um time, com certeza seria o 4-2-3-1, que eu entendo que dá equilíbrio, mas é claro que você precisa ter jogadores para fazer isso. É um início, a diretoria tem trabalhado bastante para que cheguem alguns jogadores, não sabemos ainda o que vai acontecer nos próximos dias”, afirmou.

‘Elenco forte’

Ao responder sobre reforços, Carille relembrou dos retornos dos lesionados Jair e Paulinho, além de já projetar as voltas de Adson e Estrella. Para ele, o elenco cruz-maltino é ‘forte’.

“Eu sou muito de pensar no próximo jogo independente da competição. Então, termina um jogo, nossa próxima decisão, independente do campeonato, é o próximo jogo. É assim que eu gosto de trabalhar: sem priorizar nada. O clube tem trabalhado. Eu já considero um elenco forte, principalmente com a volta de alguns jogadores no departamento médico, casos de Paulinho e Jair, que já voltaram no fim do ano passado, Adson, que daqui a pouco está de volta, o próprio Estrella. Talvez fuja algum nome nesse momento. Mas já temos reforços mesmo dentro do Vasco com a volta desses jogadores. E estamos trabalhando ali quietinho com a diretoria para que cheguem mais alguns jogadores para potencializar esse grupo que eu já considero forte”, explicou.

Ele também fez uma revelação de bastidores: adiantou que o zagueiro Balbuena, do Dínamo Moscou-RUS, não acertou com o Vasco. Carille revelou que vem participando das conversas por contratações junto à diretoria vascaína.

“Sim, sobre esse jogador, sim, eu conversei. Conquistamos juntos. É um jogador que eu confio bastante. Mas já de antemão, essa possibilidade não vai acontecer. Mas tenho participado, junto com Marcelo (Sant’Ana), Felipe, com o presidente (Pedrinho), todos os dias, muitas vezes até de manhã e de tarde. Desde quinta-feira que eu cheguei que comecei a trabalhar. Então essas conversas têm sido diárias para que a gente possa qualificar ainda mais este grupo”, revelou.

Confira outros tópicos da entrevista de Fábio Carille pelo Vasco

Coutinho e Payet juntos

“Penso que quando tem qualidade, a gente tem que tentar colocar esses caras todos em campo juntos. Se estiverem bem, dar um suporte para que esses jogadores possam fazer o melhor possível dentro de campo. Mas o mais importante: tem qualidade. Pode ser com Alex Teixeira, daqui a pouco com o Estrella, dois meias. Estrella é um menino, mas os outros três jogadores já experientes, com muitas vitórias na carreira. Possibilidade que eu tenho pensado, sim, e quero levar para a prática para ver se vai dar certo”, revelou.

Pensa em priorizar alguma competição?

“Sempre pensar no próximo jogo e preparar estratégias para que a gente possa vencer sempre o próximo jogo independente da competição”, disse.

CT e estrutura do clube

“A diretoria está pensando muito nisso, mas posso dizer que é um CT muito funcional. Dá para trabalhar tranquilamente. Dá para fazer tudo o que é necessário para que os jogadores possam ir para campo e fazer o melhor no dia dos jogos. Funcional. Profissionais de altíssima qualidade. Muito satisfeito com o que eu encontrei ali para fazer um bom trabalho”, afirmou.

Sistema defensivo

“Acompanho o Vasco há já não sei quantos anos. Com a camisa com esse peso, com essa torcida tão apaixonada. Então é claro que sempre que posso estou assistindo jogo, entendendo. Em cima dos estudos que faço de cada equipe, independente de onde estiver, eu estou acompanhando, fazendo minhas anotações. Claro que depois que começaram as conversas, antes do Natal ali, a gente ficou conversando uns quatro, cinco dias até o acerto. Fui buscar mais informações. Claro que é preocupante o que aconteceu nos últimos anos. Isso que é claro que tem um monte de fatores. É algo que eu espero melhorar junto com os jogadores. O sistema defensivo que jogou bastante esse ano tem dois já que é o João Victor e o (Lucas) Piton, que eu que subi no Corinthians em 2019. Jogadores que já sabem dessa ideia defensiva, mas eu espero melhor muito o entendimento de todos os atletas.”

Resultados com a manutenção da possa da bola?

“Muitas vezes você pode ter resultado com toque de bola. Eu penso que é um time muito qualificado, muito técnico, onde o que eu já posso adiantar para vocês, independente do sistema jogado, vai ter muita valorização da posse de bola. Vai ter bastante ficar com a bola, entregar menos a bola para o adversário, ter mais controle do jogo. Isso eu já posso adiantar, independente se é 3-5-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. Vou trabalhar muito a questão da valorização da posse de bola. Esse trabalho já começou ontem, hoje a gente já voltou a fazer com o grupo. O grupo ainda está separado por conta dos exames, mas é algo que a gente vai priorizar muito. A manutenção da posse de bola pela qualidade do elenco e dos jogadores que temos.”

