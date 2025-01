Santos tem interesse na contratação do atacante Barreal

O Santos segue se movimentando muito no mercado e já definiu seu próximo alvo. O Peixe está de olho no atacante Barreal, que disputou a última temporada pelo Cruzeiro. O jogador estava emprestado para a Raposa e, em 2025, voltou para o Cincinati, time norte-americano que disputa a MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos.

A negociação com o Peixe também seria por empréstimo. As condições do negócio ainda estão em fase inicial e ainda desenhadas. Contudo, o Santos já manifestou o interesse do jogador, e todas as partes estão cientes que uma proposta pode chegar nos próximos dias.

Se confirmado, Barreal seria mais uma contratação de um Santos, que vem se mostrando agressivo no mercado. Afinal, até aqui, o Peixe já acertou a chegada de Luisão, do Novorizontino, que já treina com o grupo no CT Rei Pelé. Além disso, tem negociações encaminhadas com Thaciano, do Bahia, e Tiquinho, do Botafogo.

Outras chegadas no Santos são de Zé Ivaldo, do Cruzeiro. Godoy, Paranaense, está fechado. Falta somente, portanto, o anúncio. O Peixe também tem um acordo com o meia inglês Windass, de 30 anos, do Sheffield Wednesday, da Inglaterra.

O Santos não para. O Alvinegro Praiano se mostrou interessado em Thiago Maia, mas as negociações falharam. Por conta disso, o Santos voltou as tratativas com Zé Rafael, do Palmeiras. A diretoria convive com a expectativa de um desfecho positivo pelo volante e acredita que será mais um reforço na Baixada Santista.

