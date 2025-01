Boto evita falar sobre reforços no Flamengo: ‘Não temos pressa’

O novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, concedeu coletiva para falar sobre o planejamento para 2025, nesta quarta-feira (8), no Ninho do Urubu. Antes mesmo das perguntas dos jornalistas, o português avisou que não iria falar sobre negociações. Afinal, o clube ainda não anunciou nenhuma contratação. De acordo com o dirigente, as informações podem atrapalhar as negociações.

“Eu venho de uma cultura diferente em que o segredo é a alma do negócio. A divulgação de coisas sobre negociações prejudicam o Flamengo. Não estou aqui para prejudicar o Flamengo, e sim defender. Portanto não vale a pena me mandarem mensagens perguntando se jogador tal é verdade porque não vou responder. Essa é a diferença às vezes de pagar 10 ou 15 (milhões). Quando eles forem contratados vão ser apresentados aqui, vai se explicar todo o processo, por que foi este. Vai ser tudo explicado nessa altura, de resto não percam tempo de encherem meu telefone de mensagens. Continuem a mandar nomes porque ajudam algumas ideias (risos). Mas não vou responder, é da minha cultura, é assim que trabalhamos na Europa”, disse antes de complementar.

O Flamengo, aliás, avançou pela contratação do atacante Juninho, que estava perto de fechar com o Sevilla, da Espanha, e pode fechar com o atleta. O dirigente, porém, não falou nada sobre o assunto e ressaltou que não tem pressa para contratar.

“Trabalhamos com conseguirmos o que queremos e achamos que encaixa no modelo do treinador. Se isso tiver que levar mais dois, três ou quatro dias, leva. A pressa é inimiga da perfeição. Não vamos esperar meses, obviamente, mas sem pressa”, destacou.

Boto chegou ao clube para fazer a função chefe do futebol. Isso porque, a ideia do novo presidente Luiz Eduardo Baptista (Bap) é dar respaldo para o português trabalhar na pasta. Ele, aliás, apresentou o seu assistente direto, Alfredo Almeida, e o novo chefe do departamento médico, Fernando Sassaki. Ambos não falaram com a imprensa.

Outros trechos da coletiva de José Boto:

Venda de Fabrício Bruno: “Vou responder assim. Eu com Filipe Luís falamos de todos os jogadores, o Fabrício Bruno foi um deles (risos)”.

Perfil de contratações: “Em Portugal nós dizemos que é preço por ter cão e preço por não ter. A questão aqui é: todos os jogadores que vierem servem ao modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado para agradar imprensa, torcida… Nós temos sempre dois campeões na Europa: o da pré-temporada e o real. O que nós queremos é ser o campeão real ao final da temporada”.

Caixa do clube: “Eu não sou financeiro, mas o Bap já falou que existem problemas de caixa. Eu estou ciente deles, o Filipe também, mas a nós não nos preocupa esses problemas porque o que existe vai ser suficiente para os reforços cirúrgicos que queremos trazer. O elenco é excelente, só fazer alguns ajustes pontuais e não precisamos de contratações só pelo nome, só porque são muito caras, que depois não tem cabimento no modelo de jogos que queremos. Isso é jogar dinheiro fora e não vai acontecer”.

