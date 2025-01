Motim? Jogadores do Botafogo ameaçam não se reapresentar

O clima esquentou nos corredores do Estádio Nilton Santos e do Espaço Lonier, com possibilidade de um motim contra a diretoria da SAF do clube. Os jogadores do Botafogo ameaçam não se reapresentar na próxima terça-feira (14), para o início dos treinamentos e da pré-temporada. Eles exigem que o Glorioso honre todos os pagamentos até a próxima semana.

O Botafogo ainda não pagou a premiação da Copa Libertadores. O elenco também reclama de atraso no 13º salário e nas férias. Outra exigência do plantel: que o clube coloque os jogadores que já deixaram o clube nesta folha de pagamentos. A informação é do site “ge”.

A cobrança foi feita por um dos líderes do elenco, diretamente ao CEO do Botafogo, Thairo Arruda, por mensagens de texto.

Inicialmente, o pagamento estava previsto para dia 30 de dezembro. O Botafogo, porém, o adiou para o dia 7 de janeiro, Em seguida, postergou para o dia 17 do mesmo mês.

Irritados, os jogadores deram um ultimato. Querem que até o dia 13, véspera da data prevista para reapresentação, os depósitos estejam devidamente em suas contas.

Time que mais se apresentou em 2024, com 75 compromissos, o Botafogo retorna às atividades um pouco mais tarde por conta de sua participação no Intercontinental do Qatar, em dezembro. Por ora o clube disputa o carioca com o elenco sub-23 e sob as ordens do técnico Carlos Leira.

