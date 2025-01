Palmeiras e Rony aguardam propostas e tentam evitar que saída vire novela

Após as negociações com o Fluminense falhar, Palmeiras e Rony seguem atrás de um novo clube para o camisa 10. As duas partes esperam receber novas propostas pelo atacante nos próximos dias e tentam resolver a novela sem que o final da relação entre clube e jogador acabem com problemas.

O Verdão tinha dado o aval para o jogador se transferir para o Fluminense. Contudo, o atacante não aceitou a proposta salarial, e o clube carioca se retirou do negócio. Pessoas envolvidas nas tratativas entendem que ainda nesta semana outros interessados do mercado nacional devem oficializar novas ofertas. Uma saída para o futebol do exterior, mas nada chegou para os seus representantes.

O que vem dificultando as negociações são os vencimentos do atacante. Isso porque Rony não está disposto a deixar o Palmeiras para ganhar menos do que ganha atualmente. Contudo, a permanência do atacante vem causando rumores negativos dentro do clube.

Durante um treino após a reapresentação do elenco, a comissão técnica dividiu o elenco em dois times para um dos trabalhos no campo. Rony não foi escolhido. Na quinta-feira (9), Hércules Júnior, empresário de Rony, declarou à Band que o jogador havia sido afastado dos treinos no Palmeiras.

Após o episódio, o Verdão teve uma reunião com os representantes de Rony e informar que não houve afastamento. Na atividade seguinte, o atacante trabalhou com os companheiros.

A expectativa agora é seguir no mercado em busca de uma opção, embora o estafe de Rony tenha deixado claro que não vai aceitar ofertas semelhantes ou abaixo de sua condição na Academia de Futebol.

Rony no Palmeiras

Rony tem uma grande história no Palmeiras. Afinal, são 283 jogos pelo Verdão, com 70 gols, sendo 23 deles na Libertadores. Ele é o maior artilheiro do Alviverde na competição continental. Em 2022, terminou como goleador na temporada com 23 gols e era titular absoluto. Contudo, nos últimos anos, ele vem perdendo espaço.

Rony está no Palmeiras desde 2020, quando o clube desembolsou seis milhões de euros (o equivalente a R$ 28 milhões na cotação do período). O seu contrato com o Verdão é vigente até o final de 2026, e o clube é dono de 50% do seu passe.

Na última temporada, o jogador marcou 10 gols em 63 jogos. Ele e Flaco López se revezaram no comando de ataque, e ambos terminaram 2024 criticados. Contudo, o Palmeiras já indicou que vai permanecer com o argentino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.