Nova Iguaçu x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam logo na primeira rodada da competição, em São Januário. É neste sábado (11), a partir das 16h45 (de Brasília). Apesar do mando ser do Nova Iguaçu, a partida ocorre no estádio vascaíno. A direção dos dois clubes chegou a um acordo para a inversão do mando de campo. O Vasco, porém, não vai com força máxima para esta rodada contra os atuais vice-campeões. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva a patir das 15h (de Brasília), sob o comando de Ricardo Froede, que também está na narração.

Ricardo Froede está com a narração, mas a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentáriose e André Bachá nas reportagens.

