São Paulo estuda emprestar Patryck caso consiga liberação de Wendell

O São Paulo conseguiu resolver uma de suas maiores urgências no elenco, com a chegada do argentino Enzo Díaz. Isso porque a lateral esquerda era uma verdadeira dor de cabeça no clube, após a saída de Welington, que foi para o Southampton (ING), e o retorno de Jamal Lewis para o Newcastle.

Além de Díaz, o Tricolor também já tem um pré-contrato com Wendell, do Porto, mas depende de um acordo de rescisão para poder deixar Portugal. No momento a negociação está parada. Contudo, caso o São Paulo consiga a liberação antecipada do jogador, um cria de Cotia pode acabar deixando o clube nesta janela de transferência.

O Patryck, aos 21 anos, ainda não está sendo visto como ”pronto” dentro do clube. A ideia do São Paulo é emprestar o jogador para que ele possa se desenvolver e ganhar mais experiência. Contudo, diferente de Nestor e Galoppo, que foram emprestados já pensando em uma venda futura, o atleta ainda faz partes dos planos do Tricolor.

A ideia é encontrar um time de Série A que ofereça a Patryck a condição de jogar e poder se desenvolver. O lateral, que tem contrato até 30 de abril de 2027, começou a pré-temporada como o único no setor, mas pode perder a posição para Díaz.

São Paulo só vai emprestar Patryck se conseguir Wendell antecipadamente

A saída de Patryck está alinhada com a chegada de Wendell. Caso o novo reforço chegue apenas em julho, o São Paulo deve, assim, emprestar seu jovem lateral apenas no meio do ano. O Tricolor, aliás, acredita que vai conseguir a liberação do jogador. Isso porque não seria vantajoso para o Porto manter em seu elenco, um atleta que não vai mais atuar pelo clube.

