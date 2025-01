São Paulo tem cláusula de compra por Díaz. Veja os valores

O São Paulo anunciou, no último final de semana, a contratação do lateral-esquerdo Enzo Díaz. O jogador chega por empréstimo do River Plate até o fim da temporada, mas com uma cláusula de compra obrigatória em caso de metas atingidas. Objetivos que, na visão do argentino, podem se concretizar.

Isso porque o São Paulo vai pagar 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) ao River Plate caso o lateral-esquerdo Díaz entre em campo em 50% dos jogos da temporada. Além disso, ele precisa estar em campo no mínimo 45 minutos em cada uma das partidas. Caso aconteça. o Tricolor vai adquirir 60% dos direitos econômicos do atleta.

Contudo, Díaz pode ter um ”empecilho” para conseguir atingir a meta. O São Paulo tenta a liberação imediata de Wendell, do Porto. O jogador já tem um pré-contrato com o Tricolor, mas ainda não sabe se vai vir para o Brasil já em janeiro ou apenas no meio do ano. Mas a tendência é que o atleta chegue com status de titular, fazendo com que o argentino vire reserva no clube.

Os moldes da negociação, aliás, é parecido com a que levou Galoppo para o River Plate. A cláusula de compra é parecida: também válida para 60% dos direitos econômicas e também ativada automaticamente caso o jogador atue em 50% dos jogos da temporada. A diferença está no valor. Afinal, o clube argentino precisará pagar R$21,3 milhões ao São Paulo, caso o atleta cumpra as metas.

