Ronaldinho elogia Estêvão, do Palmeiras: ???Gosto do estilo de jogo dele???

Ronaldinho Gaúcho sempre foi conhecido por ser comunicativo, mesmo durante sua carreira como atleta. Nesta segunda-feira (13), o craque concedeu uma entrevista e, entre diversos assuntos, elogiou Estêvão, do Palmeiras, que teve um brilhante desempenho individual em 2024, mesmo sem conquistar títulos importantes.

Além disso, Ronaldinho comentou sobre sua fama de frequentar inúmeros eventos. Ele marcou presença na estreia do jornalista Fred Bruno como apresentador do programa Globo Esporte, da TV Globo, em São Paulo. “Que maneiro! Eu gosto do Estêvão. Gosto do estilo de jogo dele, gosto de ver”, afirmou Ronaldinho, referindo-se ao jovem talento alviverde.

“Tive como professores meu pai e meu irmão em casa, que sempre me davam conselhos. É o Manual do Bruxo. Treinava muito drible, é prática. Todos os fundamentos do futebol são assim: quanto mais você pratica, mais facilidade você tem”, brincou Ronaldinho ao falar sobre seu estilo de jogo e concluiu comentando sua fama de comparecer a diversos eventos.

Aposentado há quase 10 anos, Ronaldinho teve uma carreira vitoriosa. Na Europa, brilhou pelo Barcelona, enquanto no Brasil destacou-se com a camisa do Atlético-MG.

