No reencontro com Diniz, Marquinhos explica motivo de escolher o Cruzeiro

O Cruzeiro segue fazendo grande movimentação no mercado para a atual temporada. Assim, depois de Gabigol, Fabrício Bruno, Fagner, entre outros nomes, a bola da vez é o atacante Marquinhos, ex-Arsenal e Fluminense, apresentado como novo reforço.

Aliás, no time mineiro, ele vai reencontrar o técnico Fernando Diniz, que o pediu no Fluminense. Assim, quando ele saiu e entrou Mano Menezes, o atacante não teve muito espaço e seu vínculo não foi renovado com a equipe carioca. Já no Cruzeiro, ele recebeu a camisa 17. Além disso, atuou por times da Europa, entre eles o Arsenal, mas não teve sucesso no velho continente.

VEJA TAMBÉM: Flamengo oficializa venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro

“Todo mundo tem um sonho de jogar na Europa, tive a oportunidade de ir lá. Foi ótimo, aprendi muito e tive ajuda de seis brasileiros no Arsenal. Para mim, foi muito importante. A escolha pelo Cruzeiro foi devido ao projeto, clube ambicioso, que quer ganhar títulos novamente, e também pelo Diniz, cara que tenho um carinho enorme e que me ajudou muito. Creio que tenho muito a crescer com eles”, falou Marquinhos.

“Na época do Fluminense, era o jeito que a gente fazia. Muitas vezes joguei na lateral, mais para defender do que atacar. Sou um cara veloz, forte, que busca o gol. Então, é isso que o torcedor pode esperar”, falou sobre Fernando Diniz.

Cruzeiro enfrentará o Atlético MG, nos Estados Unidos

Todavia, nos Estados Unidos, para a pré-temporada, o Cruzeiro enfrentará o São Paulo e também o Atlético-MG em jogos amistosos no estádio do Orlando City, pelo Torneio da Florida 2025.

