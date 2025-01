Botafogo bate a Portuguesa e conquista primeira vitória no Carioca

Ainda com time reserva, o Botafogo venceu a Portuguesa por 2 a 0, nesta terça-feira (14), na partida de abertura da 2ª rodada do Campeonato Carioca 2025. Com elenco formado basicamente por jogadores sub-23 — as exceções de Patrick de Paula, Raul e Newton —, o Glorioso confirmou o triunfo no Estádio Nilton Santos, se recuperou da derrota na estreia e se tornou o primeiro grande clube a vencer na competição. Kauê Rodrigues abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Kayke Queiroz saiu do banco de reservas para marcar seu primeiro gol como profissional e confirmar a vitória na segunda etapa.

O Botafogo teve uma postura muito melhor em relação à estreia no Carioca e a opção dos alas funcionou. O time escalado por Carlos Leiria foi mais ofensivo e, embora não tenha feito uma grande exibição, o time teve uma atuação segura e controlou o jogo para buscar a primeira vitória no Carioca.

Dessa maneira, o Botafogo somou os três primeiros pontos e subiu para o 4º lugar, na zona de classificação para as semifinais. A equipe, inclusive, ultrapassou a própria Portuguesa na tabela, mas ainda pode perder posições no decorrer desta segunda rodada.

Por outro lado, a Portuguesa, que venceu o Bangu por 1 a 0 em Moça Bonita em sua estreia, teve a primeira derrota nesta Carioca e segue com três pontos. Assim, o time caiu para a 5ª posição e ainda pode ser ultrapassado por outros adversários no decorrer desta segunda rodada.

O jogo

O Botafogo dominou o primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Apesar de não ter feito uma grande exibição, o time foi o único a criar chances perigosas. Assim, o Glorioso abriu o placar com bela finalização de Kauê Rodrigues, após assistência sem querer de Matheus Nascimento. Além disso, os donos da casa ainda assustaram com Carlos Alberto e Vitinho, em jogadas pelo lado esquerdo. Por outro lado, a Portuguesa não conseguiu levar perigo ao gol adversário e poucas vezes passou do meio de campo.

Na volta do intervalo, a Portuguesa fez três mudanças e tentou mudar a postura em busca do empate. Assim, a Zebra levou perigo nas jogadas de bola aérea e o time visitante chegou a balançar a rede com Lohan, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento. A resposta do Botafogo também foi na bola parada. Kawan aproveitou cobrança de escanteio de Yarlen e a cabeçada parou em grande defesa do goleiro Bruno, da Portuguesa.

Porém, um grande lançamento de Newton deixou Kayke Queiroz na cara do goleiro adversário e o atacante, que saiu do banco no segundo tempo, balançou a rede e marcou seu primeiro gol como profissional do Botafogo. Além disso, ainda deu tempo para Matheus Nascimento ter um gol anulado após belo contra-ataque dos donos da casa. O VAR assinalou posição irregular no começo da jogada e o placar de 2 a 0 prevaleceu até o apito final.

BOTAFOGO 2X0 PORTUGUESA

Campeonato Carioca – 2ª Rodada

Data e horário: 14/01/2025, 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan, Serafim, Rafael Lobato; Patrick de Paula, Kauê Rodrigues (Kauê Leonardo, aos 19′ do 2t) e Vitinho Vaz (Kauan Lindes, no intervalo); Carlos Alberto (Kayke Queiroz, aos 13′ do 2t), Matheus Nascimento (Adamo, aos 40′ do 2t) e Yarlen. Técnico: Carlos Leiria.

PORTUGUESA: Bruno; Lucas Mota, Thomas Kayky, Ian Carlo, Iran (Willian, no intervalo) e Marcus Vinícius (Kaike, aos 27′ do 2t); Wellington Cézar, Romarinho e Anderson Rosa (João Paulo, no intervalo); Joãozinho (Miguel Vinicius, aos 20′ do 2t) e Hélio Paraíba (Lohan, no intervalo). Técnico: Evaristo Piza.

Gols: Kauê Rodrigues, aos 18′ do 1t (1-0); Kayke Queiroz, aos 31′ do 2t (2-0).

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

Cartões amarelos: Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Yarlen, Kawan e Lucyo (BOT); Iran (POR).

