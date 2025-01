Zubeldía arma São Paulo com dois times para estreia na temporada

O São Paulo terá o primeiro compromisso desta temporada nesta quarta-feira (15). Em Orlando, o Tricolor encara o Cruzeiro, às 21h30, na abertura da FC Series. Para o confronto, a equipe comandada por Luis Zubeldía será diferente de um tempo para o outro.

Na última atividade antes da partida, a comissão técnica separou 22 jogadores em duas equipes. Os atletas realizaram uma espécie de treino fantasma, coordenando as ações táticas do time contra 11 bonecos que estavam no gramado.

Zubeldía confirmou à imprensa que estava presente na atividade que as equipes serão as mesmas que irão a campo contra o Cruzeiro. Entretanto, o treinador do São Paulo não informou qual time começa a partida e qual elenco entra a partir da segunda etapa.

Uma das equipes era formada por Jandrei, Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson e Pablo Maia; Erick, Oscar e William Gomes; Calleri. Já a outra era composta por Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira: Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreira; André Silva.

