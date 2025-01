São Paulo terá auxiliar no comando na estreia da equipe no Paulistão

O São Paulo não terá Luis Zubeldía na estreia da equipe no Campeonato Paulista. O treinador ficará em Orlando e comandará o Tricolor nos dois jogos que o clube fará nos Estados Unidos, contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (15/01), e diante do Flamengo, dia 19. Quem vai estar no banco do Soberano será o auxiliar do argentino, Maxi Cuberas.

Além do auxiliar, cerca de 10 jogadores vão voltar ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista. O Tricolor ainda não anunciou os nomes, mas a tendência é que seja os jogadores cogitados para iniciar a temporada como reservas. O São Paulo joga pelo Estadual pela primeira vez no dia 20 de janeiro, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

Aliás, a partida contra o Botafogo-SP será pela segunda rodada do Paulistão. O São Paulo estrearia contra a Inter de Limeira, no Morumbis, nesta quarta-feira. Contudo, por estar em pré-temporada nos Estados Unidos, o clube entrou com um pedido na FPF para adiar o embate da primeira rodada do Estadual.

Zubeldía vinha cogitando retornar ao Brasil para estar com seu time no primeiro jogo oficial, mas o contrato acertado com a FC Series recomenda a sua presença. Assim, a responsabilidade será de Maxi Cuberas. Um segundo auxiliar também vai voltar ao Brasil, mas a comissão técnica ainda não definiu quem.

Quando os titulares do São Paulo estreiam no Paulista?

Contudo, não está definido se os titulares e Zubeldía estarão no Brasil para a terceira rodada do Paulistão, contra o Guarani, no dia 23. A tendência é que o restante da delegação esteja pronto para o clássico contra o Corinthians, no Morumbis, dia 26 de janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.