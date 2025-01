Santos não deve ter reforços como titulares contra o Mirassol

O Santos segue sua preparação para sua estreia no Paulistão contra o Mirassol, nesta quinta-feira (16/01), na Vila Belmiro, às 21h30. Contudo, apesar da empolgação do torcedor de ver a equipe de 2025 em ação, o técnico Pedro Caixinha não deve ter seus reforços como titular no primeiro embate da temporada.

A tendência é que as quatro contratações já anunciadas até aqui, comecem a partida no banco de reservas. Zé Ivaldo, Luisão, Leo Godoy e Thaciano já treinam com o restante do elenco, mas ainda estão abaixo fisicamente e devem ser opções contra o Mirassol. Em contrapartida, Soteldo e Lucas Braga, que retornaram de empréstimo, podem começar o embate na Vila Belmiro.

Tiquinho Soares, que já está acertado com o Peixe, ainda não está regularizado e está fora. Além disso, existe a expectativa que Barreal chegue nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar com o Alvinegro Praiano. Sua estreia, entretanto, não tem uma data estimada.

A expectativa santista era iniciar o Estadual com elenco praticamente fechado. Porém, o início da janela de transferências foi aquém do esperado. Isso porque o Santos demorou para acertar com um novo treinador. Desde o final da Série B, foram 35 dias até o anúncio de Pedro Caixinha.

O Santos resolveu mudar e trouxe o CEO Pedro Martins. Além do treinador, o dirigente também foi o responsável por todos os reforços que já chegaram no Peixe. Ele prevê mais quatro ou cinco chegadas nesta janela. O Peixe quer mais dois meias e dois atacantes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.