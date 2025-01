Com brilho de Maurício, Palmeiras vence Portuguesa e larga bem rumo ao tetra do Paulistão

O Palmeiras iniciou com vitória a sua caminhada pelo tetracampeonato estadual. Na noite desta quarta-feira (15), o Verdão derrotou por 2 a 0 a Portuguesa graças aos gols de Mauricio, um em cada tempo, no Allianz Parque.

Com o resultado, o Verdão soma seus primeiros três pontos no Grupo D do Campeonato Paulista. Já a Lusa, integrante da Grupo B, apresentou pouco futebol em sua primeira partida na era SAF. Assim, precisará se reabilitar na próxima rodada.

Primeiro tempo

Apenas um time jogou efetivamente na primeira etapa. E, como já era esperado diante de seus torcedores, foi o Palmeiras. Dinâmico, rápido e exercendo forte pressão, algo dífícil em um primeiro jogo de temporada, o time alviverde levou perigo constante à Portuguesa. Em uma jogada mais bem selecionada, Mauricio balançou a rede, aos 11 minutos, após limpar a marcação e chutar sem defesa para Raphael Santos. Em vantagem, o Verdão ficou ainda mais solto e empilhou oportunidades. Mas tanto o autor do gol quanto Ríos e Estêvão desperdiçaram ótimas chances. A Portuguesa, em sua estratégia, buscou alguns contragolpes , mas não incomodou o goleiro Weverton.

Segundo tempo

O Verdão manteve o controle na volta do intervalo. Em boa chegada, Marcos Rocha cruzou na segunda trave, e Mauricio obrigou Rafael Santos a salvar com um tapa na bola. A Lusa chegou a ter pênalti depois que Daniel Júnior chutou de primeira após cobrança de escanteio, e o árbitro enxergou mão de Murilo. Contudo, ao ser chamado pelo VAR para rever o lance no monitor, recuou na decisão, já que a bola bateu no peito do zagueiro. Ríos quase anotou um golaço em arremate de fora da área.

Aos 24′, porém, não teve jeito. Estêvão tocou para Marcos Rocha, que deu passe açucarado para Mauricio, frente a frente com o goleiro, anotar o segundo do Verdão e o seu segundo na partida. Os visitantes tentaram chegar pelo alto, mas sua melhor chance no jogo ocorreu quando Iago Dias invadiu a área e finalizou pelo alto. O Palmeiras administrou o resultado, tocou a bola e, nos acréscimos, o jovem Luighi invadiu a área e quase deixou o dele.

Próximos jogos

Os times voltam a campo no próximo sábado (18), pela segunda rodada do Estadual. Às 18h30, o Palmeiras visita o Noroeste no Estádio Alfredo de Castilhos, em Bauru. A Portuguesa por sua vez, recebe o Novorizontino às 20h30, no Canindé.

PALMEIRAS 2X0 PORTUGUESA

Campeonato Paulista – 1ª rodada

Data: 15/01/2025 (quarta-feira)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 28.302 presentes

Gols: Maurício, 11’/1ºT (1-0); Maurício, 24’/2ºT (2-0).

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Naves (Benedetti, 20’/2ºT), Murilo e Vanderlan (Giay, 36’/2ºT); Fabinho, Richard Ríos, Maurício (Allan Elias, 32’/2ºT) e Rômulo (Atuesta, 31’/2ºT); Estêvão e Thalys (Luighi, 36’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

PORTUGUESA: Rafael Santos; Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex e Lucas Hipólito; Hudson (Tauã, 22’/2ºT), Fernando Henrique e Daniel Júnior; Elvis, Daniel Jr, Cristiano (Iago Dias, 22’/2ºT), Henrique Almeida (Renan Peixoto, 11’/2ºT) e Maceió. Técnico: Cauan de Almeida.

Árbitro: João Vitor Govi

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões Amarelos: Rômulo (PAL); Lucas Hipólito, Hudson, Fernando Henrique (POR)

