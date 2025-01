Se recuperando de contusão, Milito curte shopping com Tainá Castro no Rio

Em recuperação de uma grave lesão no joelho, o defensor Éder Militão, do Real Madrid, aproveita a licença médica para descansar e passar momentos agradáveis com sua esposa, Tainá Castro. Recentemente, o casal foi visto durante um passeio em um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Apesar de estar em recuperação, Militão não preocupa o Real Madrid nem os torcedores. Ele passou por cirurgia em novembro após sofrer uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior e lesões nos dois meniscos da perna direita.

A lesão aconteceu em uma partida válida pelo Campeonato Espanhol. Durante o passeio, Militão e Tainá almoçaram com um amigo, visitaram lojas e pararam em uma cafeteria. O casal esteve acompanhado o tempo todo por um segurança.

Militão está fora da temporada pelo Real Madrid

Após a visita ao shopping, eles deixaram o local em um carro preto, também escoltados pelo segurança. Militão está fora da temporada atual pelo Real Madrid, que segue na disputa por títulos na Champions League e no Campeonato Espanhol.

