Fluminense jogará contra o Madureira no ES, confirma FERJ

A partida entre Madureira e Fluminense, marcada para o dia 26 de janeiro, já tem local confirmado para ocorrer. Afinal, a FERJ divulgou em seu site oficial, nesta quinta-feira (16), que o jogo será no Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Apesar de não deter o mando de campo, partiu do próprio Flu o pedido para alteração do estádio. A partida vale pela quinta rodada da Taça Guanabara e tem início às 16h (de Brasília). Será, assim, o primeiro compromisso do Fluminense longe do Rio de Janeiro na competição.

Dessa forma, o Tricolor volta a atuar no estádio capixaba após oito meses. A última vez foi no Brasileirão de 2024, quando recebeu o Atlético-MG no próprio Kleber Andrade, no começo de maio. A partida, válida pela quinta rodada, ficou em 2 a 2. Antes, o Fluminense encarara o Sampaio Corrêa-MA pela Copa do Brasil no local. Vitória do Tricolor carioca por 2 a 0.

