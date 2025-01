Delegacia registra ocorrências de injúria racial e importunação sexual durante amistoso no Beira-Rio

O amistoso entre Internacional e México terminou com duas ocorrências na delegacia do Beira-Rio, na noite de quinta-feira (16). De acordo com o delegado Vinicius Nahan, o departamento registrou um caso de importunação sexual, e outro suposto de injúria racional contra o atacante Enner Valencia. Vale frisar, porém, que a denúncia não partiu do jogador colorado.

A primeira denúncia ocorreu por volta das 21h50 e se refere a um homem que, segundo a polícia, estava “visivelmente alcoolizado”. Uma mulher de 32 anos buscou a delegacia por volta das 21h50 para acusar um indivíduo, de 54, de importunação sexual. O caso, de acordo com relato, aconteceu na saída do banheiro no setor de camarotes do estádio.

Consta na acusação que o homem teria feito propostas indecorosas à mulher, que, por sua vez, oferecia resistência. O suspeito prestou depoimento e acabou liberado após alegar que só pediu o telefone da delatora. O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Segunda denúncia

Já por volta das 22h20, torcedores acusaram um homem de ter se referido a Enner Valencia como “nego lixo” após sua substituição. O caso, segundo comunicado da polícia, ocorreu aos 14 minutos da etapa final da derrota por 2 a 0 para o México.

A polícia relatou que apenas uma pessoa compareceu à delegacia para registrar o caso, enquanto o suspeito permaneceu em silêncio diante das acusações. A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia de Intolerância, que aguarda a divulgação das imagens de segurança.

Delegacia do Beira-Rio emite nota

Data: 16/01/2025 às 21:50 horas.

Durante o intervalo da partida no Estádio Beira-Rio, no setor dos camarotes, uma mulher de 32 anos, moradora de Porto Alegre/RS, foi abordada por um homem de 54 anos, morador de Brasília/DF, na saída do banheiro. O suspeito teria feito propostas indecorosas e insistido em pedir o telefone da vítima, que recusou e se retirou do local. Ambos foram conduzidos ao posto policial pela segurança do Inter. Imagens de segurança mostram um breve contato verbal entre os dois, mas não foi possível identificar o conteúdo do diálogo, e não havia testemunhas próximas. O suspeito foi ouvido e afirmou que só pediu o telefone, após foi liberado. Ele estava visivelmente alcoolizado e não possui antecedentes criminais. A ocorrência será enviada para a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para investigação.

Data: 16/01/2025 às 22:20 horas.

Durante a substituição do jogador, uma discussão ocorreu na arquibancada inferior. O segurança do clube foi informado por um colega sobre uma briga e verificou que se tratava de um episódio de injúria racial. O suspeito, Masculino, 39 anos, morador de Porto Alegre, teria ofendido verbalmente o jogador Enner Valencia, referindo-se a ele de forma pejorativa com a frase “Que nego lixo!”. Parte da torcida se revoltou e pediu auxílio da segurança. Apenas uma testemunha compareceu junto no posto policial da 2ª Delegacia de Polícia do estádio para registro dos fatos. O suspeito foi ouvido e permaneceu em silêncio, sendo liberado porque apenas uma testemunha afirmou que presenciou os fatos, o segurança do Inter não presenciou, e as imagens ainda não foram enviadas. A ocorrência será enviada para a Delegacia de Intolerância para investigação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.