Em noite de golaços, Vasco bate o Flamengo-SP e avança às quartas da Copinha

Em jogo eletrizante, o Vasco avançou às quartas de final da Copinha 2025. O Cruzmaltino venceu o Flamengo-SP por 5 a 3 nesta sexta-feira (17), no Estádio José Liberatti, em Osasco. Os gols da vitória foram marcados por Zuccarello, duas vezes, Alegria, André e Juninho.

Agora, o Gigante da Colina enfrenta o vencedor de Corinthians x Ituano, na próxima fase da competição, para disputar uma vaga na semifinal. O confronto está marcado para a próxima segunda-feira (20), sem horário e local definidos até o momento.

O jogo

Logo com um minuto de jogo, o Corvo saiu na frente do placar com Tudisco, que aproveitou cruzamento para mandar de cabeça para as redes. Mas aos nove, Fran, do Flamengo, acertou perna do jogador do Vasco dentro da área e o juiz marcou pênalti. Assim, o time carioca deixou tudo igual na cobrança de Zuccarello. Logo depois, aos 18, veio a virada. Alegria recebeu de Leo Jacó e bateu de chapa no ângulo do goleiro Kauã.

O time paulista tentou responder com dois lances seguidos, um aos 26 e outro aos 28. No primeiro, Biriba fez boa jogada pela esquerda e soltou uma bomba que passou perto da trave. Posteriormente, João Lucas entrou em profundidade e rolou para trás para Fran, que chutou de primeira e viu a bola ser desviada para escanteio.

Já no segundo tempo, Vasco não perdeu tempo e marcou o terceiro logo aos dois minutos, o segundo de Zucarello. Dessa vez, o camisa 10 recebeu em liberdade e acertou um lindo chute cruzado. Outro golaço na partida. Assim, o jogo seguiu animado, com chances para os dois lados. Aos 13, o Corvo diminuiu a diferença com Diogo Godke, que recebeu de Tiaguinho na entrada da área e soltou uma bomba.

Logo depois, aos 17, para colocar mais fogo no jogo, o Flamengo empatou a partida. Biriba recebeu pela esquerda, foi para cima da marcação, bateu forte e contou com desvio contra para marcar o terceiro dos paulistas. Porém, aos 25, com outro golaço, o Gigante da Colina voltou à frente do placar. Em mais uma boa participação de Zuccarello, o camisa 10 fez uma grande jogada pela direita, invadiu a área e cruzou para André, que emendou um lindo voleio.

No fim da partida, aos 44, o goleio Kauã derrubou João Vitor na área e, além de cometer pênalti, foi expulso da partida pelo segundo cartão amarelo. Na cobrança, para fechar a conta, Juninho marcou para os classificados.

