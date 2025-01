Grêmio bate o Bragantino nos pênaltis e avança na Copinha

Tricolor buscou o empate no tempo regulamentar e venceu a partida nos pênaltis - (crédito: Foto: Angelo Pieretti/Gremio FBPA)

O Grêmio sofreu, mas avançou na Copinha. Na noite desta sexta-feira (17), o Tricolor empatou com o Bragantino em 2 a 2 no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, o Imortal venceu por 5 x 4 e segue na disputa pelo título inédito.

Agora, na próxima fase, o Grêmio vai encarar o Palmeiras nas quartas de final. Já o Bragantino se despede da competição após igualar a sua melhor marca no torneio. O Leão sai invicto, com cinco vitórias e um empate, justamente contra o Tricolor.

Bragantino sai na frente e Grêmio busca o empate

A partida começou com o Bragantino tomando mais a iniciativa no ataque. Na primeira grande oportunidade, os paulistas abriram o placar. Filipinho recebeu cruzamento e, mesmo marcado, conseguiu finalizar para a bola bater no travessão, ultrapassar a linha e inaugurar o marcador.

O Grêmio ainda teve que contar com Ygor para evitar que Marcelinho ampliasse o placar. Mesmo com a pressão do Bragantino, o Tricolor empatou na primeira etapa. Smiley cruzou na área e João Lima apareceu na segunda trave para empatar.

Tricolor se salva e vence nos pênaltis

Na segunda etapa, o Grêmio teve a primeira oportunidade, em cobrança de falta de Zortea. Só que o Bragantino soube aproveitar mais uma vez sua chance e voltou a ficar na frente. Vinícius Lago cruzou na área, Alexandre Pena cabeceou e Ygor defendeu, mas na sobra Raoni marcou.

Depois disso o Leão teve a chance de ampliar, mas parou na defesa gremista. Filipinho arrancou do meio de campo, driblou o goleiro e parou em Luiz Eduardo, que se recuperou de forma espetacular. Depois o atacante tabelou com Arthyrson, finalizou e Ygor fez boa defesa.

A zaga do Grêmio foi recompensada quando Jardiel, que tinha acabado de entrar, foi derrubado por Kelvyn na área. Pênalti, que o próprio cobrou e empatou a partida. Na sequência, Tiago quase virou, em chute da entrada da área. Sem mais gols, a decisão foi para os pênaltis.

