Palmeiras sofre, mas busca empate contra o Noroeste no Paulistão

O tabu está mantido. O Palmeiras sofreu, mas buscou o empate por 1 a 1 contra o Noroeste, neste sábado (18), no Estádio Alfredo de Castilho, nesta segunda rodada do Campeonato Paulista. Carlão abriu o placar para os donos da casa e o jovem Thalys saiu do banco de reservas para confirmar o empate com seu primeiro gol pelo profissional do Verdão.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 41 partidas de invencibilidade na fase de grupos do Paulistão (29 vitórias e 11 empates). A última derrota do Verdão foi na 9ª rodada do torneio, em 2021, para a Inter de Limeira.

Dessa maneira, o Palmeiras chegou a quatro pontos se lidera o Grupo D, com um de vantagem para o vice-líder São Bernardo. A Ponte Preta, também com três, está na terceira posição, enquanto o Velo Clube é o lanterna, com zero.

Por outro lado, o Noroeste está com o cenário parecido. Após a vitória na estreia, a equipe chegou aos quatro pontos e lidera o Grupo C. São Paulo, Água Santa e Novorizontino, ainda com zero, completam a chave.

Além disso, Noroeste e Palmeiras voltaram a se enfrentar após quase 14 anos. O último duelo havia sido em março de 2011 pelo Campeonato Paulista, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, mesmo palco da partida deste sábado. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 2 a 1, de virada, gols de Valdivia e Vinícius para o Verdão e Giovanni para o Noroeste.

O jogo

As equipes fizeram um bom primeiro tempo, apesar do placar zerado. Noroeste e Palmeiras criaram chances de balançar a rede, mas tanto o goleiro Felipe Alves, pelo lado dos donos da casa, quanto Marcelo Lomba, fizeram grandes defesas e foram os destaques da primeira etapa. O Noroeste começou melhor e criou chances de perigo com Thiago Lopes e Carlão. Por outro lado, o Verdão assustou a meta adversária em finalização de Luighi e em jogadas pelo alto com os zagueiros e Gustavo Gómez, após grande jogada de Facundo Torres, estreante da noite.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu animado. Após uma bela troca de passes, o Noroeste encontrou espaço nas costas da defesa do Palmeiras e Carlão aproveitou cruzamento rasteiro para dominar, girar e abrir o placar para os donos da casa. Assim, Abel Ferreira fez alterações na equipe e, após Pedro Felipe desperdiçar uma grande chance para o Noroeste, o Verdão conseguiu buscar o empate. Thalys saiu do banco de reservas e aproveitou uma sobra de bola na área para confirmar o empate.

NOROESTE 1X1 PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 2ª rodada

Data e horário: 18/01/2025 (quarta-feira), às 18h30, horário de Brasília.

Local: Estádio Alfredo de Castilho, Bauru (SP).

Público: 12.064 pessoas.

Renda: R$ 1.693.000,00.

NOROESTE: Felipe Alves; Rodolfo, Luizão, Maycon (Diego Maia, aos 39′ do 2t) e Cicinho (Felipe Rodrigues, aos 32′ do 2t), Miraíma (Vitinho, aos 32′ do 2t), Denner (Jonatas Paulista, aos 33′ do 2t) e Jesus, Felipe, Carlão e Thiago Lopes (Matheus Blade, aos 26′ do 2t). Técnico: Paulo Comelli.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista (Vanderlan, aos 35′ do 2t); Aníbal Moreno (Atuesta, aos 27′ do 2t), Giay (Rômulo, aos 14′ do 2t) e Raphael Veiga; Facundo Torres, Luighi (Thalys, aos 14′ do 2t) e Flaco López (Allan Elias, aos 27′ do 2t). Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Carlão, aos 5′ do 2t (1-0); Thalys, aos 23′ do 2t (1-1).

Árbitro: Edina Alves Batista.

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Izabele de Oliveira

VAR: Adriano de Assis Miranda.

Cartões amarelos: Gustavo Gómez (PAL).

