Marcão analisa resultado e comenta estreia de Canobbio: ‘Grande jogador’

O Fluminense segue sem vencer no Campeonato Carioca. Neste sábado (18), a equipe foi salva por Kauã Elias, que marcou o gol do empate contra o Maricá aos 52 minutos do segundo tempo. Dessa forma, Marcão, comandante da equipe nestes primeiros jogos na competição, lamentou o resultado.

“Em termos de resultados, é ruim. Fluminense tem que brigar lá em cima sempre. Faz parte dos planos. Tivemos que usar os meninos no início, os atletas que chegaram mais tarde acredito que vão estar prontos na próxima rodada. Faz parte do processo e do planejamento. Lógico que queríamos ter vencido, dar uma tranquilidade maior, mas vamos seguir o plano”, disse.

Além disso, o treinador comentou a estreia de Canobbio. O atacante foi um dos destaques da equipe enquanto esteve em campo e foi substituído no início do segundo tempo.

“Canobbio é um grande jogador, ele vai nos ajudar bastante, contribuiu bastante o tempo que ele pode ficar em campo e em algum momento ele sentiu a perna pesar e assim, tá vindo de uma pré-temporada, início da competição, e a gente tem que respeitar o processo, lógico que a gente queria usá-lo o tempo todo, mas a gente tem que respeitar”, contou Marcão.

Jogando contra o líder invicto do campeonato, o Tricolor viu o Maricá abrir o placar aos 27 do segundo tempo em um rápido contra-ataque. O Tricolor, portanto, pressionou até o fim e depois de Riquelme sofrer pênalti nos acréscimos, Kauã Elias, estreando com a camisa 9, marcou o gol do empate e evitou a segunda derrota seguida da equipe no Carioca.

Com dois pontos em três jogos, o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (23), contra a Portuguesa, às 21h30 (de Brasília), no Luso-Brasileiro.

