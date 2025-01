São Paulo e Flamengo empatam em despedida da pré-temporada nos EUA

Em partida de testes táticas e de jogadores, São Paulo e Flamengo ficaram no empate por 0 a 0, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, pelo FC Series. A equipe principal do Rubro-Negro entrou pela primeira vez em campo no ano, porém o técnico Filipe Luís promoveu muitas mudanças no segundo tempo. O time carioca foi melhor no primeiro tempo, enquanto se defendeu mais na etapa final. Do outro lado, o Tricolor Paulista contou com as boas defesas de Jandrei nos 45 minutos iniciais e foi mais agressivo no tempo final. No entanto, sem gols.

O elenco do São Paulo retorna para o Brasil no início desta semana e já ficará à disposição para o jogo contra o Guarani, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Paulistão. Do outro lado, o Flamengo, aliás, pode ter força máxima na partida do próximo sábado, contra o Volta Redonda, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Antes disso, o Rubro-Negro encara o Nova Iguaçu, neste domingo, e o Bangu, na quarta, ambos os jogos em São Luís do Maranhão, pelo Campeonato Carioca, com uma formação alternativa.

Duelo de goleiros

Os times ainda faltam melhorar o ritmo de jogo e entrosamento, mas teve um primeiro tempo com chances para os dois lados e os goleiros sendo destaques. O Flamengo buscou reter mais a posse de bola para criar as oportunidades de gols. O Rubro-Negro, afinal, teve mais oportunidades. Wesley saiu cara a cara com Jandrei, que defendeu. Logo depois, Erick Pulgar em finalização de fora da área e outra aconteceu com Bruno Henrique, que foi travado pelo zagueiro Ruan. No fim, Alcaraz cabeceou no canto, mas Jandrei impediu o gol. Do outro lado, o São Paulo fez um jogo mais reativo e buscou a velocidade para concluir as jogadas o mais rápido possível. Lucas Moura foi acionado algumas vezes. Porém, faltou efetividade. Calleri, aliás, assustou duas vezes. A primeira em finalização dentro da área e a segunda, já no fim do primeiro tempo, em forte cabeçada. Rossi, por sinal, também fez duas grandes defesas.

Dupla de Cotia

Para o jogo, o São Paulo teve a estreia do meia Oscar, principal contratação da janela de transferências. O camisa 8 atuou apenas no segundo tempo contra o time mineiro e, neste domingo, foi titular contra o rubro-negro. O jogado atuou pela primeira vez no time principal com Lucas Moura. Os dois ganharam a Copa das Confederações de 2013 e o Sul-Americano Sub-20 em 2011 pela Seleção Brasileira.

Testes e poucas chances de gol

Na volta do intervalo, os técnicos proporcionaram muitas mudanças por conta do início de temporada. Filipe Luís trocou a equipe por completa, enquanto Zubeldía fez substituições no decorrer do jogo. O Flamengo encontrou dificuldades para armação das jogadas e não encontrou a mesma facilidade. A maior parte do tempo a equipe rubro-negra ficou se defendendo, que contou com jovens e reservas. Ayrton Lucas arriscou um chute, mas a bola foi muito longe do gol. Plata buscou contra-ataques, porém sem sucesso. O São Paulo, portanto, mostrou um poderio ofensivo maior. Bobadilla e Erick, com duas chances cada, conseguiram assustar o goleiro Matheus Cunha. Além disso, o time perdeu Luciano que sofreu um choque de cabeça forte e foi substituído. Por fim, a equipe paulista mostrou mais entrosamento e mostrou mais tramas para tentar tirar o zero placar. Apesar das tentativas, os times ficaram com placar iguais.

SÃO PAULO 0x0 FLAMENGO

Amistoso Internacional – FC Series

Data-Hora: 19/1/2025, 17h (de Brasília)

Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale (EUA)

Público: 16.508 torcedores

Gols: –

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco, Enzo Díaz (Patryck, 37’/2°T); Pablo Maia (Bobadilla, intervalo), Alisson, Lucas Moura (Luciano, intervalo) (Marcos Antônio, 28’/2°T), Oscar (Erick, 20’/2°T); Ferreira e Calleri (André Silva, 20’/2°T). Técnico: Luis Zubeldía.

FLAMENGO: Rossi (Matheus Cunha, intervalo); Wesley (Varela, intervalo), Léo Ortiz (Cleiton, intervalo), Carbone (João Victor, intervalo), Alex Sandro (Ayrton Lucas, intervalo); Erick Pulgar (Evertton Araújo, intervalo), De La Cruz (Allan, intervalo), Gerson (Luiz Araújo, intervalo), Matheus Gonçalves (Pablo Lúcio, 15’/2°T); Bruno Henrique (Michael, intervalo) e Alcaraz (Plata, intervalo). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Alexis da Silva (USA)

Assistentes: Mike Nickerson e Seun Yinka-Kehinde (USA)

Cartão Amarelo: Alisson, Zubeldía (SAO), Gerson, De La Cruz (FLA)

Cartão Vermelho: –

