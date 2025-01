Como o Santos se aproximou de Neymar e está próximo de repatriar ídolo

O torcedor do Santos só consegue pensar em uma coisa nesta semana: o possível retorno de Neymar. Afinal, o astro brasileiro está a duas assinaturas de confirmar o seu retorno ao Peixe. Ele precisa rescindir seu vínculo com o Al-Hilal e firmar contrato com o clube da Baixada. Contudo, como o Alvinegro Praiano conseguiu convencer o ídolo a voltar neste momento da carreira?

O ponto mais importante para o Santos conseguir o retorno de Neymar é o carinho. Afinal, em um momento em que muitos começaram a duvidar que o atacante voltaria ao seu auge, o jogador também perdeu a ”alegria” de jogar futebol. Assim, a Baixada Santista aparece como um lar acolhedor para o astro retornar a sua melhor forma.

Após a estreia da equipe no Campeonato Paulista, contra o Mirassol, a torcida do Santos ecoou nas arquibancadas um pedido de retorno ao atacante. ”Ah, volta pra sua casa Neymar”, foi a música mais gritada nos entornos da Vila Belmiro.

Santos quer recuperar físico de Neymar e colocá-lo na próxima Copa

Além disso, o Santos aparece como uma forma do atacante recuperar sua forma física e voltar à Seleção Brasileira. O Al-Hilal já avisou ao jogador que não vai inscrevê-lo no Campeonato Saudita porque, para isso, precisaria tirar um de seus estrangeiros da lista. Assim, o craque teria apenas a Champions da Ásia para disputar, esta que tem menos jogos que o normal. Assim, recuperar sua melhor forma e tempo de jogo seria mais difícil.

Já no Brasil, ele terá o Paulistão, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Apesar do Santos não estar disputando nenhuma competição continental este ano, o clube entende que pode dar a Neymar um ambiente competitivo o suficiente para voltar ao seu auge.

Além disso, no ano que vem, tem Copa do Mundo. O acordo inicial com o Peixe é de seis meses, podendo ser prorrogado por mais um ano, caso seja o desejo do atacante. Assim, Neymar faria toda sua preparação para o Mundial na Vila Belmiro e receberia o carinho e alegria que precisa para jogar a competição em sua melhor forma,

O Santos acompanha tranquilo a situação, já que possui um acordo com o jogador. O clube acertou com Neymar até o meio do ano e espera que o craque resolva a situação com o Al-Hilal até o final de janeiro. A ideia é que o ídolo possa atuar ainda no Campeonato Paulista. O Peixe tem até o dia 16 de fevereiro para inscrever novos jogadores no torneio.

