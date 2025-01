Roberto Assaf: O Flamengo de 2025 promete…

Torcida do Flamengo na Flórida. acompanha um empate insosso com o São Paulo - (crédito: Foto : Gilvan de Souza / CRF)

Flamengo principal 0 a 0 São Paulo no Estádio do Messi. Flamengo que mais parece time D passando mais um vexame em 2025. Passamos a contar a partir de hoje os dois meses e meio previstos para a saída de José Boto, levando-se em conta que é o primeiro jogo do time principal do Flamengo, que foi passear nos Estados Unidos, largando o Estadual à própria sorte.

Um 0 a 0 tenebroso

Enquanto a equipe D leva pancada no Rio, as demais disputam um amistoso sem-vergonha na Flórida. O Rubro-Negro com 11 no primeiro tempo e 10 na etapa final. Allan não conta. Arrascaeta foi poupado… Logo, o que houve de mais impressionante acabou sendo o fato de La Cruz permanecer em campo 45 minutos sem desmontar.

Uma das partidas mais desinteressantes de todos os tempos. Centenas de substituições. Brasileiros rebolando nas arquibancadas, sem qualquer compromisso com a temporada 2025, nada além da diversão em um domingo ensolarado. Os comentaristas buscando explicações para o nada. O tempo não anda e o jogo não termina.

O Flamengo talvez não estivesse caindo pelas tabelas no Estadual, se esses caras disputassem o Estadual, passando vergonha. Mas, sem querer ser pessimista, o 2025 rubro-negro será assustador, previsão que pode mudar quando Boto for embora.

Não é possível que não ocorresse algo melhor no domingo de Fort Lauderdale.

No Carioca, o esperado. Flamengo de 2025 promete…

O quarto vexame – resultado, público, baixo nível técnico – da Era Bap-Boto. A coisa promete. Nova Iguaçu 2 a 1. Gol de Victor Rangel, 34 anos de idade, e 24 clubes ao longo da carreira. Os dirigentes dizem que realizar jogos no Nordeste é prêmio aos locais. Engano. É castigo. Sertanejo é forte, supera a miséria sem fim, sertanejo homem forte dizia o poeta assim.

Bangu e Flamengo, por ordem alfabética, são os dois piores times do Estadual, e medirão forças, na próxima quinta-feira, novamente em São Luiz. Que tal premiar o vencedor, se é que isso existirá, com a Taça José Sarney?

Já escrevemos demais sobre o péssimo começo de ano do Flamengo. Já foi dito – e vamos repetir pela última vez – que esse time “alternativo” é ho-rro-ro-so, ho-rro-ro-so, e não vai ganhar de ninguém. Aliás, o que vem pela frente é ameaçador.

Em São Luiz, o Flamengo sofreu um gol de Lucas Cruz, em falha da zaga, aos 33 minutos, e terminou o primeiro tempo em desvantagem. No intervalo, o Rubro-Negro lançou Wallace Yan, que empatou, aos cinco. Mas o Nova Iguaçu não precisou de esforço algum para fazer 2 a 1, com pênalti – Felipe Vieira meteu a mão na bola – cobrado por Victor Rangel. Se a equipe da Baixada fosse mais ousada poderia até golear. Mas os pequenos têm sempre um receio inexplicável. E ficou assim.

Mas não devemos lamentar. Parece que o passeio nos Estados Unidos acabou. E, enfim, Juninho vem aí. Preparem-se! Juninho vem aí. A propósito, avisem à dupla Bap-Boto que o Flamengo está a dois passos da eliminação no Estadual.

