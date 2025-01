Em jogo morno, São Paulo empata com o Botafogo-SP em sua estreia no Paulistão

São Paulo estreou no Paulista com empate a ainda não venceu na temporada - (crédito: Foto: Celio Messias/Ag. Paulistão)

O São Paulo enfim estreou no Campeonato Paulista. Um dia após jogar na Flórida, o Tricolor empatou sem gols com o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, na noite desta segunda-feira (20). O clube contou com jogadores que voltaram antes dos Estados Unidos e alguns destaques da Copinha.

Com o resultado, os dois clubes somaram seu primeiro ponto no torneio. O Tricolor ocupa a segunda posição do Grupo B, com apenas um jogo disputado. Já o Botafogo é o lanterna do Grupo A, após ter atuado em duas partidas.

São Paulo começa assustando, mas partida fica morna

Logo no primeiro lance do jogo, Ryan Francisco, em sua primeira partida como titular no profissional, acertou o travessão. O Tricolor permanecia com mais posse de bola, mas não conseguia criar oportunidades de perigo, assim como o adversário.

A segunda chance aconteceu somente aos 29′, quando William Gomes fez boa jogada individual e mandou por cima do gol. O Botafogo cresceu nos minutos seguintes, porém, não conseguiu criar nenhuma oportunidade efetiva. As equipes foram para o vestiário após um jogo bem morno.

Botafogo cresce na partida e perde chance da vitória

O jogo seguiu sem muitas emoções. O Botafogo mexeu e conseguiu levar perigo. Douglas Baggio, que havia entrado no intervalo, recuperou bola de Rodriguinho e chutou para boa defesa de Rafael. Depois, o atacante chutou forte e cruzado e Pablo Thomaz quase alcançou.

Depois, Pablo invadiu a área e caiu após disputar bola com Rafael. O árbitro marcou o pênalti, mas o VAR chamou e flagrou a encenação do atacante. A Pantera seguia melhor e Baggio tentou mais uma vez da entrada da área, desta vez mandando por cima.

Já nos acréscimos, o Botafogo teve a bola do jogo. Gabriel Risso cruzou na área e Douglas Baggio, mais uma vez, chutou e Sabino salvou na pequena área. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou, após cabeçada, nos pés de Jonathan Cafu que, embaixo do gol, chutou para fora e perdeu um gol inacreditável.

BOTAFOGO-SP 0 X 0 SÃO PAULO

2ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: segunda-feira, 20/01/2025, às 20h (de Brasília).

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Público total: 13.090 torcedores.

Renda: R$ 736.025,00

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Jeferson, Edson (Alisson Cassiano, 7’/2ºT), Allyson e Gabriel Risso; Jean, Gabriel Bispo (Jean Mangabeira, 19’/2ºT), Alejo Dramisino e Leandro Maciel; Silvinho, Toró (Jonathan Cafu intervalo), Pablo Thomaz (Alexandre Jesus, 31’/2ºT) e Silvinho (Douglas Baggio, intervalo). Técnico: Marcio Zanardi.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santi Longo, Hugo Leonardo (Felipe Negrucci, 21’/2ºT) e Rodriguinho; Henrique Carmo, Ryan Francisco (Matheus Alves, 21’/2ºT) e William Gomes (Lucas Ferreira, 21’/2ºT). Técnico: Maxi Cuberas.

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Daniel Ziolli e Denis Ferreira

VAR: Adriano Miranda

Cartões Amarelos: Toró e Pablo Thomaz (BFC); João Moreira e Ferraresi (SPFC)