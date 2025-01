Apresentado no Flamengo, Juninho revela conversa com Filipe Luís antes de acerto

Nesta terça-feira (21), o atacante Juninho foi apresentado ao Flamengo. Ele é o primeiro reforço confirmado pela gestão do atual presidente BAP, eleito no final de 2024. Aos 28 anos, o jogador chega para reforçar o setor que perdeu Gabigol, ídolo e referência no ataque rubro-negro.

Juninho, aliás, recebeu a camisa número 23 das mãos de José Boto, diretor de futebol. Em seguida, respondeu às perguntas da imprensa presente em sua apresentação e comentou que acompanhou o amistoso contra o São Paulo. E também revelou uma conversa com o técnico Filipe Luís.

“Eu assisti ao jogo e acredito que me encaixo muito bem na equipe. Estou muito feliz e motivado por estar aqui. É o Flamengo (sobre a escolha). Não há motivação maior. Recebi outros convites para voltar ao Brasil no passado, mas não aceitei porque não era o momento certo. Acho que é o sonho de qualquer jogador estar aqui”, disse Juninho.

“Eu não acreditava quando meus agentes comentaram que o Flamengo estava interessado em mim. Sei da grandeza do clube e que todo jogador quer estar aqui pelo momento que o Flamengo vive. Não pensei duas vezes (…). Acompanho o Flamengo e vi muitos boatos sobre jogadores de renome vindo para cá. Fiquei surpreso por ter meu nome associado ao clube, mas acho que não foi por acaso. Se estou aqui, é porque sou capacitado para estar aqui”, revelou, mencionando sua conversa com o técnico Filipe Luís.

Carreira do novo atacante do Flamengo

Todavia, Juninho custou ao Flamengo 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual). O valor, portanto, será pago ao Qarabag (Azerbaijão) parceladamente. Aos 28 anos, também defendeu Athletico-PR, Portimonense (POR), GE Brasil, Grêmio Novorizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril (POR), Chaves (POR) e Qarabag (AZE).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.