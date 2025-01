Após vazamento de áudio, Cruzeiro perde profissionais na base

A diretoria do Cruzeiro realiza uma série de mudanças no departamento de futebol. No início desta semana, um áudio vazado revelou reclamações de Adilson Batista, coordenador das categorias de base, sobre algumas situações do futebol profissional.

Apesar disso, não há confirmação de que as críticas de Adilson estejam relacionadas às recentes saídas de profissionais. Entre os desligados está Fabrício Sousa, ex-jogador do clube mineiro, que ocupava o cargo de auxiliar-técnico geral das categorias de base e pediu demissão.

Outro desligamento foi o de Cyro Leães, coordenador metodológico da base, demitido por decisão do clube. Até o momento, o Cruzeiro não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

O áudio vazado expõe uma conversa entre Adilson Batista e um amigo sobre questões do time principal, aparentemente relacionadas ao amistoso contra o São Paulo.

“Mas eles não compraram? Gênio. Os gênios compraram. Daqui a pouco tem pressão para o Dudu jogar, e eu quero ver o Dudu acompanhar”, afirmou Adilson.

Os profissionais chegaram ao Cruzeiro em 2024 a pedido de Adilson Batista. Fabrício trabalhou sob seu comando na época de jogador, e Cyro foi seu auxiliar-técnico na comissão fixa, incluindo o período em que atuaram no Amazonas FC, durante a disputa da Série B no ano passado.

