Rony faz contraproposta ao Fluminense, que se mantém irredutível

A novela entre Rony e Fluminense segue sem uma definição. Afinal, a última atualização das conversas é que o jogador fez uma contraproposta ao Tricolor, pedindo um salário maior, mas o clube segue irredutível e, dessa forma, não aceita abrir nova negociação com o atacante.

Portanto, para que o jogador se transfira para o time de Laranjeiras, terá que aceitar a oferta enviada no início de janeiro. Assim, oito milhões de euros (R$ 49,8 milhões na cotação atual) divididos em parcelas para os paulistas, além de um salário que já é considerado elevado pela diretoria para o atleta. A informação é do ge.

Então, basta que Rony e seu stafe mudem de ideia para que o acordo com o Fluminense se concretize. Mesmo insatisfeito com o andamento da negociação, o Tricolor informou um prazo para esta quarta-feira para definir a situação. Caso não aconteça, o clube irá encerrar as conversas.

O camisa 10 do Palmeiras está no Alviverde desde 2020 e, desde então, conquistou muitos títulos, com destaque para duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. No total, foram 283 jogos, somando 70 gols e 36 assistências.

