Corinthians x ??gua Santa: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Água Santa nesta quarta-feira (22/01), às 19h30, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. E as equipes vem de momentos distintos. Afinal, o Timão vem de duas vitórias seguidas e embalado neste começo de temporada. Já o time de Diadema perdeu seus dois primeiros compromissos, sendo um 6 a 0 para o Mirassol na última rodada.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV e do Paulistão +.

Como chega o Corinthians

Na liderança do seu grupo com seis pontos, o Corinthians chega embalado para enfrentar o Água Santa. Contudo, o técnico Ramón Díaz deve manter o rodízio para este compromisso. Afinal, a intenção é ter força máxima para o clássico contra o São Paulo, no próximo final de semana. Assim, alguns nomes podem ser preservados do embate. Os desfalques certos são Maycon (cirurgia no joelho), Rodrigo Garro (lesão no joelho), Breno Bidon e Felipe Longo (Seleção Sub-20). Além disso, Hugo Souza também está no DM, mas deve voltar muito em breve. Por fim, nomes como de Yuri Alberto e Memphis Depay, são dúvidas e podem começar o jogo no banco de reservas.

Como chega o Água Santa

Já o Água Santa não vem com um bom retrospecto, sendo o lanterna do grupo C e sem pontuar até o momento. Finalista em 2023, em 2025 o clube tem um péssimo inicio de competição, sendo goleado pelo Mirassol por 6 a 0 na última rodada. Aliás, o técnico Marcelo Cabo precisará fazer ao menos uma mudança na escalação do Água Santa devido à expulsão no lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni. Assim, Renan Castro pode ganhar uma chance no time titular.

CORINTHIANS X ÁGUA SANTA

Campeonato Paulista – 3ª Rodada

Data e horário: 22/1/2025, às 19h30

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Diego Palacios; José Martínez, Alex Santana, Igor Coronado e Talles Magno; Romero e Héctor Hernandez (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Ynaiã, Lucas Rocha, Fábio Sanches, Renan Castro; Wesley Dias, Netinho, Luan Dias, Robinho; Marco Antônio, Willen. Técnico: Marcelo Cabo

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda

