São Paulo não perde para o Guarani, no Morumbis, há 29 anos

O São Paulo encara o Guarani nesta quinta-feira (23/01), às 19h30, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Será a primeira partida do Tricolor diante de seus torcedores na temporada. E se depender do retrospecto em casa, contra o Bugre, os são-paulinos podem comparecer ao estádio bem otimistas.

Afinal, o São Paulo defende um tabu de 29 anos sem perder para o Guarani, no Morumbis. Foram seis vitórias e sete empates em 13 jogos contra o Bugre neste período. Aliás, o único revés como mandante desde 1996 pelo Campeonato Paulista de 2019. Contudo, a partida aconteceu no Pacaembu.

Assim, a última derrota do Tricolor no Morumbis, para o Guarani, aconteceu apenas no Brasileirão de 1996. 1 a 0 para o Bugre, com gol de Aílton. Agora, o São Paulo busca sua primeira vitória oficial na temporada, além de querer manter o tabu.

O São Paulo deve entrar em campo nesta quinta-feira com seus principais jogadores. Depois de retornar da pré-temporada nos Estados Unidos, o Tricolor treinou na última quarta-feira no CT da Barra Funda e deu sinais de que terá à disposição o que tem de melhor, com Oscar e companhia. O técnico Luis Zubeldía quer força máxima para buscar a primeira vitória no ano.

Já o Guarani vai em busca da primeira vitória como visitante na temporada. O time comandado por Maurício Souza estreou com vitória contra o Botafogo-SP por 2 a 0, em casa. Depois, empatou sem gols contra a Inter de Limeira, fora, na última rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.