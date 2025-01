Jornalista detona Soteldo, do Santos: ‘?? um dos jogadores mais superestimados’

Em menos de 24h, Soteldo, do Santos, recebeu duras críticas de mais de uma pessoa. Primeiro, o técnico da equipe, Caixinha, falou sobre a indisciplina tática do jogador após a derrota do Peixe para o Palmeiras por 2 a 1 pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira (22).

Depois, o venezuelano recebeu críticas do jornalista Abel Netto, que afirmou que o jogador é um dos mais superestimados do futebol brasileiro nos últimos anos.

“Provavelmente eu sou minoria nessa opinião, mas vou falar o que penso porque sou pago pra isso: Soteldo é um dos jogadores mais superestimados do futebol brasileiro nos últimos anos. É um pacote caríssimo para um jogador indisciplinado taticamente, como o próprio Pedro Caixinha disse. Além disso, é indisciplinado como atleta, tanto que foi afastado no ano do rebaixamento do Santos. É um atacante que faz pouquíssimos gols. Ele tem qualidade, mas tem lampejos. Chega no jogo grande, não faz nada”, disse.

Soteldo no Santos

Soteldo está no Santos desde o meio de 2022. Ano passado, defendeu o Grêmio por empréstimo e retornou ao Peixe nesta temporada. Aliás, clubes demonstraram interesse em contar com o atacante em 2025, como Atlético Mineiro e o Grêmio, no entanto, o técnico Pedro Caixinha pediu para que o jogador ficasse na equipe. Ele tem contrato com o clube até junho de 2027.

Pelo Santos em um ano e meio, atuou em 39 partidas com apenas um gol. Por outro lado, contribuiu com nove assistências. Sofreu com lesões e também questões extracampo. Nesta temporada, portanto, atuou em duas partidas do Campeonato Paulista e deu uma assistência.



