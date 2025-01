Júnior Santos se despede do Botafogo e fecha com Atlético-MG

Junior Santos com a taça do Brasileirão - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

De saída para o Atlético-MG, Júnior Santos usou as redes sociais, nesta quinta-feira (23), para se despedir do Botafogo. Artilheiro e autor do gol do título da Libertadores, o atacante de 30 anos pediu para sua história no clube não ser apagada, agradeceu aos torcedores e afirmou ser um ‘até logo’.

Leia também: Santos prepara anúncio de Neymar e quer astro ainda em janeiro

“Cheguei aqui em meados de 2022, desacreditado, ninguém me conhecia, mas com muita vontade e dedicação consegui conquistar o coração de todos os botafoguenses. No início de 2024, prometi a vocês que buscaria, junto com a equipe, um título. E graças a Deus, eu pude realizar essa promessa, e pude contribuir para dois títulos importantes do Botafogo. Espero que minha história não seja apagada com a decisão de sair do Botafogo. Hoje o Júnior Santos é quem é por causa do Botafogo. O Botafogo faz parte da história da minha vida, e vou ser sempre um torcedor do Botafogo. Obrigado aos botafoguenses, pelo carinho. Amo todo vocês. Mentalidade vencedora, isso ninguém vai tirar da gente. Estamos junto, até logo”, falou Júnior Santos.

O Atlético-MG vai pagar inicialmente 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 45,4 milhões) ao Botafogo pela contratação de Júnior Santos. A operação, contudo, pode chegar a 8 milhões de dólares (aproximadamente R$ 48,4 milhões, com a cotação atual) devido a metas. O atacante vai assinar um contrato de quatro anos, com salário de em torno R$ 1,1 milhão mensais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Júnior Santos já está em Minas Gerais e aguarda o anúncio do Galo. O jogador se despede do Botafogo após duas passagens pelo clube, a primeira no segundo semestre de 2022 e a segunda quando retornou em março de 2023. Ao todo, disputou 115 jogos pelo Alvinegro, com 28 gols marcados e nova assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.