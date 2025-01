Torcedores do Corinthians e São Paulo brigam antes de clássico neste domingo (26/1)

Imagens da briga entre torcedores do Corinthians e São Paulo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Na tarde deste domingo (26/1), torcedores do Corinthians e do São Paulo entraram em confronto na Avenida Marques de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista. A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter o tumulto. Em nota, a corporação afirmou que não há registro de feridos.

A PM informou que conteve parte do grupo até o metrô da Barra Funda para garantir a segurança no local.

Confira a nota da PM na íntegra:

“A Polícia Militar foi acionada para intervir em um tumulto envolvendo torcedores do Corinthians e do São Paulo na Avenida Marquês de São Vicente, na tarde deste domingo (26). Os policiais interceptaram parte deles, acompanhando o grupo até o embarque no metrô da Barra Funda para garantir segurança. Até o momento, não houve registros de feridos e nenhuma ocorrência foi relatada nas unidades de pronto-socorro da região.”

Gravações de testemunhas que circulam nas redes sociais mostram o momento da briga entre os corintianos e são-paulinos. As torcidas correm enquanto carregam pedaços de paus. Também é possível escutar barulho de rojões, que eram lançados entre os torcedores.

Confira o vídeo:

?? Torcida do Corinthians e São Paulo, brigam antes do Majestoso na Zona Norte. pic.twitter.com/AQKPW5V8o0 — Sobre Corinthians (@sobrerinthians) January 26, 2025

O jogo será na Zona Sul e a partida será disputada pelo Campeonato Paulista de Futebol masculino.