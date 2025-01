Vegetti e Coutinho marcam, Vasco goleia a Portuguesa e chega ao G-4

Vegetti comemora o primeiro gol do Vasco no jogo; tento foi de costela - (crédito: Foto: Matheus Lima / Vasco)

Em São Januário, o Vasco jogou para o gasto e, com gols de Vegetti (dois), Coutinho e Paulo Henrique, goleou a Portuguesa por 4 a 1, neste domingo (26), pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A equipe ultrapassa o Flamengo na tabela e entra, enfim, no G-4 da competição: vira terceiro com sua segunda vitória consecutiva na Taça Guanabara. É o único invicto ao lado do líder (e caçula) Maricá.

Primeiro tempo

O Vasco começou bem no jogo, com bastante movimentação dos jogadores de meio-campo. Paulo Henrique, pela direita, também aparecia muito no ataque. Mas o gol saiu de maneira pitoresca: Vegetti pressionou o goleiro Bruno, que tentou dar um chutão para longe. Para sua infelicidade, acertou a costela do centroavante argentino, com a bola indo para o fundo da rede, aos 23′.

Aos 33′, foi a vez do primeiro chute perigoso da Portuguesa. Em inversão de jogada, João Paulo recebeu livre na entrada da área e chutou de primeira, mas errou o alvo ao buscar o ângulo de Léo Jardim. E o Vasco chegou ao segundo pouco depois, com um golaço de Coutinho.

O cria recebeu na ponta da área e, em sua jogada característica, cortou para o pé direito e bateu em arco. Indefensável para Bruno, que nada pode fazer, aos 39′. O Cruz-Maltino, porém, não conseguiu seguir sem ser vazado. Afinal, Joãozinho deixou Jair no chão e, de fora da área, tentou a sorte. A bola desviou em Lucas Oliveira e morreu no ângulo do goleiro Léo Jardim: 2 a 1 no último lance antes do intervalo.

LEIA MAIS: Thiago Silva desabafa após tropeço do Fluminense: ‘Será que vale a pena?’

Segundo tempo

Com a vantagem no placar, o Vasco abriu mão da posse de bola na etapa final. A Portuguesa, então, tentou se soltar e buscar o empate. Em cabeçada perigosa, Iran quase surpreendeu Léo Jardim. O técnico Fábio Carille fez mudanças, com o Cruz-Maltino ficando desorganizado em campo.

Mas, em bela jogada trabalhada, Paulo Henrique marcou o terceiro. Ele recebeu de Payet e deu de primeira para Maxi Dominguez, que devolveu. PH invadiu a área, cortou para o pé canhoto e chutou no cantinho, na saída de Bruno, aos 36′. Cinco minutos mais tarde, Vegetti anotou seu segundo no jogo, entrando, dessa forma, na artilharia do certame, com três gols. Foi em cruzamento da direita de Hugo Moura, com o centroavante botando o pé esquerdo para balançar a rede e deixar São Januário ferver.

Próximos passos de Vasco e Portuguesa

Com o triunfo, o Vasco sobe na tabela e já assume a terceira posição. O Cruz-Maltino, único invicto ao lado do Maricá, chega aos nove pontos, com duas vitórias seguidas. Já a Portuguesa estaciona, então, na sétima posição, com seis.

O próximo compromisso do Vasco é exatamente contra o líder da competição: o caçula Maricá, novamente em São Januário (desta vez como visitante), na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília). A Portuguesa, por sua vez, visita o Volta Redonda, no mesmo dia, mas mais tarde: às 20h30.

VASCO 4 x 1 PORTUGUESA

5ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: domingo, 26/01/2025, às 21h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho (Mateus Carvalho, 17’/2ºT), Tchê Tchê (Hugo Moura, 33’/2ºT) e Coutinho (Payet, 17’/2ºT); Alex Teixeira (Maxi Dominguez, 17’/2ºT) e Vegetti (Bruno Lopes, 44’/2ºT) . Técnico: Fábio Carille.

PORTUGUESA: Bruno; Lucas Mota, Ian Carlo (Clayton, 36’/2ºT) , Iran Sidny e Kaike Silva (Joazi, 27’/2ºT); Wellington Cézar, João Paulo (Willian, 27’/2ºT) e Anderson Rosa (Miguel Vinícius, 27’/2ºT); Romarinho, Lohan (Rafael Silva, 30’/2ºT) e Joãozinho. Técnico: Douglas Ferreira.

Gols: Vegetti, 23’/1ºT (1-0); Coutinho, 38’/1ºT (2-0); Joãozinho, 45+1’/1ºT (2-1); Paulo Henrique, 36’/2ºT (3-1); Vegetti, 41’/2ºT (4-1)

Árbitro: Júlio César de Oliveira (RJ)

Assistentes: Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão (RJ)

VAR: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

Cartões Amarelos: Vegetti, Coutinho (VAS); João Paulo, Anderson Rosa, Iran Sidny (POR)

Cartões Vermelhos: –

Onde assistir: Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.