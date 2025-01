Zubeldía elogia torcida do São Paulo após vitória no Majestoso

Após a importante vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no Majestoso deste domingo (26), o técnico do São Paulo, Luís Zubeldía, comentou o triunfo tricolor. Ele optou por não focar apenas no quarteto ofensivo (Lucas, Oscar, Luciano e Calleri), que fez grande atuação, dividindo os méritos da vitória entre todos.

“Às vezes se centralizam em quatro, mas são mais. Não quero foco só no ataque, nem só nos que defendem. Se não tem lateral que se desdobra, se não tem Arboleda e Alan (Franco) atrás, se não tem Alisson, tudo isso não tem sentido. Não se pode ter foco só em quatro, não é assim”, avaliou.

Zubeldía aproveitou para elogiar a torcida do São Paulo, que compareceu em peso ao Morumbis. As fortes chutas que caem na capital paulista não impediram mais de 50 mil pessoas de irem ao clássico.

“Quando se fala de clássico com Corinthians, hoje com 54 mil torcedores, extraordinário. Está começando a temporada, muita chuva, o clima não ajudava, se postergou uma hora o jogo. Ganhar assim, com a entrega dos jogadores, fizemos um bom jogo, com a dificuldade, enfrentamos uma grande equipe com um grande treinador. Foi uma noite redonda, com um cenário que os jogadores sabem fazer”, disse.

Próximo jogo do São Paulo em foco

Nem tudo são flores, porém. Afinal, o comandante já visa o próximo compromisso do São Paulo, na quarta (29), diante a Portuguesa, fora de casa.

“Acredito que a alegria é momentânea. Hoje já pensamos no próximo jogo. Dormir poucas horas, hoje estou feliz, a responsabilidade dos jogadores e nossa para representar o São Paulo é muito grande. Tínhamos de ganhar hoje. Os torcedores vieram e tínhamos de cumprir em campo. Não sei se vai repercutir no futuro na confiança, a confiança tem que ter, treinamos, estamos juntos, vamos ter confiança em nós”.

