Santos retoma conversas por meia-atacante sueco

O Santos retomou as conversas para tentar contratar o atacante sueco Niclas Eliasson, que atua no AEK, da Grécia. O jogador de 29 anos, que também já esteve na mira do Grêmio, tem o aval do técnico Pedro Caixinha, que vê com bons olhos reforçar o sistema ofensivo do Peixe para o restante da temporada.

Um fator curioso é que Eliasson, que tem contrato até o meio de 2027 com o AEK, da Grécia, tem nacionalidade brasileira, acompanha o futebol do país e fala português, visto que sua mãe nasceu na Bahia. Em campo, o atleta atua pelas pontas, especialmente pelo lado direito, e é canhoto. Além disso, tem convocações recentes para a seleção da Suécia. Na última temporada, ele fez oito gols e deu 14 assistências em 47 partidas, enquanto na atual soma 13 jogos, com um gol e uma assistência.

A volta das conversas por Eliasson vai muito por um pedido do técnico Pedro Caixinha. Afinal, o treinador expôs a necessidade de contratações após a derrota no clássico contra o Palmeiras. O comandante citou, como exemplo, as posições de pontas, meias e centroavante e disse estar esperançoso em novas chegadas.

A janela do Santos

O Peixe vem sendo bastante agressivo neste período da janela de transferência. Principalmente no setor ofensivo. Além de Eliasson, o Santos já está encaminhado com Álvaro Barreal, do Cincinnati, dos Estados Unidos, por empréstimo. Além disso, outro atacante que deve chegar na Vila Belmiro em breve é Gabriel Verón.

O Santos também voltou à carga por dois atletas do Palmeiras. Depois de duas negativas anteriores, o volante Zé Rafael está próximo de ser contratado. Além disso, Rony, que não vem sendo utilizado no Verdão, também pode pintar na Vila Belmiro.

Contudo, o grande sonho do Alvinegro Praiano é Neymar. O ídolo negocia a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para retornar ao clube que o revelou. A ideia do clube é ter o craque de fevereiro até junho, participando de Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão, com possibilidade de ficar até a disputa da Copa do Mundo, em junho de 2026.

