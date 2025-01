Fluminense quer encerrar incômodo jejum no Nilton Santos

O Fluminense lidará com um fantasma recente ao entrar em campo na próxima quarta-feira (29), quando enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Isso porque o Tricolor quer encerrar um jejum de vitórias que vive no estádio botafoguense.

Já são quatro jogos seguidos com derrotas para o Fluminense quando visita o Niltão – todas em clássicos, condição desta quarta. Dessa forma, a última vez que o Fluminense saiu sorrindo do estádio foi em 2022, há quase três anos.

LEIA MAIS: Fluminense estende contrato com o goleiro Vitor Eudes

Foi na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo pelo Brasileirão daquele ano, em 26 de junho. Manoel fez o gol único do prélio, já aos 36′ da etapa final. O zagueiro fez um gol de atacante, aliás. Ele recebeu de Caio Paulista, dominou, driblou o goleiro e soltou a bomba de canhota para estufar a rede adversária.

De lá para cá, porém, o retrospecto é o pior possível. Primeiro, perdeu para o Botafogo por 1 a 0, em jogo pelo Brasileirão de 2023. Ainda no mesmo torneio, perdeu por 4 a 2 para o Vasco. No ano seguinte, a história se repetiu. Primeiro, com derrota por 1 a 0 para o Glorioso. Depois, também pelo Brasileirão, saiu com um 2 a 0 nas costas para o Cruz-Maltino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.