Vasco tem melhor início de Carioca desde 2022

O Vasco tem um início de ano com o pé direito até o momento. E as campanhas recentes do Campeonato Carioca explicam a boa fase atual do Gigante da Colina. Afinal, 2025 é o melhor início de competição (contemplando as cinco primeiras rodadas) desde 2022 para o Cruz-Maltino.

O começo não foi tão animador, é verdade, com três empates seguidos, sendo dois em pleno São Januário. O time utilizado nas partidas em questão, porém, era alternativo, incluindo o técnico Ramon Lima, que há pouco tempo comandava a equipe sub-17 do Vasco. Foram nos empates com Nova Iguaçu (1 a 1), Bangu (0 a 0) e Boavista (1 a 1).

Posteriormente, a equipe estreou, enfim, seus titulares, além de alguns reforços e, claro, o técnico Fábio Carille. Foram duas vitórias nos dois jogos até aqui, sendo 2 a 0 contra o Madureira, e 4 a 1 em cima da Portuguesa, – este, no último domingo (26).

Dessa forma, o Vasco segue invicto no certame e soma nove pontos até o momento. Foram dois anos seguidos fazendo somente oito pontos nas cinco primeiras rodadas. 2022, então, representa o o último bom início de Carioca da equipe cruz-maltina. Na ocasião, a equipe liderava isoladamente a Taça Guanabara, com 13 pontos. Eram quatro vitórias e um empate; retrospecto de 86,6%.

No entanto, o Vasco tropeçou nos clássicos (perdeu os três) e terminou a Taça GB na terceira posição, com 22 pontos. Chegou à semifinal, mas perdeu para o Flamengo, com duas derrotas por 1 a 0.

