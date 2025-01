Barbatuques ocupa a Caixa Cultural dos dias 31 a 2 de fevereiro

O grupo Barbatuques faz show comemorativo de 25 anos(foto: Beto Assem/Divulgação)

O grupo musical Barbatuques comanda a programação na Caixa Cultural neste fim de semana. Hoje, o palco da Caixa recebe o Show Barbatuques 25 anos, que permanece em cartaz, amanhã e domingo. O conjunto também apresenta o show infantil Tum pá, criado para estabelecer uma conexão direta com as crianças por meio da percussão corporal. Os shows fazem parte do projeto Ocupação Barbatuques.

O espetáculo de 25 anos é uma viagem musical do grupo, com as canções mais emblemáticas de cada álbum e lançamentos. André destaca que o Barbatuques aprimorou a percussão corporal, e o aniversário é um marco. "Vinte e cinco anos é realmente um marco impressionante para qualquer grupo musical, especialmente para um conjunto tão numeroso quanto o Barbatuques. Nossa longevidade e sucesso são fruto de uma combinação talvez única de fatores", destaca.

André Hosoi ressalta o quanto a trajetória do grupo ultrapassa a música. "É profundamente gratificante perceber que estamos deixando um legado tão significativo e abrangente. Nossa música não apenas entretém, mas também educa, inspira e conecta pessoas de todas as idades e culturas. Este reconhecimento nos enche de alegria e nos motiva a continuar explorando e expandindo as fronteiras da percussão corporal", enfatiza o músico.

O espetáculo infantil Tum Pá foi criado há 10 anos e é inspirado em brincadeiras infantis. "Exploramos os ritmos, sons e movimentos de jogos atemporais como: Pega-pega, esconde-esconde, pular corda e muitas outras brincadeiras que fazem parte da infância de gerações", comenta André. Como resultado, o show une as brincadeiras tradicionais com a percussão corporal, celebrando o universo infantil.