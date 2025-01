Roger Machado destaca persistência do Inter em meio às dificuldades no começo do Gauchão

Roger Machado admitiu que o Internacional teve muitas dificuldades mesmo com a superioridade numérica diante do São José, que teve um jogador expulso aos 13 minutos de jogo e conseguiu segurar o empate até os 43′ do segundo tempo em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Na reta final, o Colorado chegou aos gols da vitória com Alan Patrick e Carbonero.

“A persistência nos deu a possibilidade de sair com a vitória. O resultado foi muito melhor do que a partida. É o terceiro jogo, pré-temporada, as pernas estão pesadas”, avaliou o comandante colorado.

Carbonero, autor do segundo gol do Inter, fez sua estreia e recebeu o reconhecimento do treinador.

“Ele mostrou muita maturidade, alternando os lados. Dei os parabéns a ele pelo gol e pela boa atuação”.

Por fim, Roger Machado comentou sobre a performance de Aguirre e saiu em defesa do jogador.

“Ele precisa de ritmo de jogo, como muitos outros atletas. Só tivemos três semanas de preparação, é um campeonato de tiro curto. Não é fácil”, concluiu.

O Inter volta a jogar no próximo domingo (2/2), quando enfrenta o Avenida às 20h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Estadual.